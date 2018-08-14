Тарасова оценила: на что еще годятся призеры Пхенчхана

Танцевальный дуэт российских фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева близок к возвращению на лед. Олимпийские чемпионы Сочи и серебряные призеры Пхенчхана задумываются о возобновлении профессиональной карьеры. Об этом сообщил тренер спортсменов Александр Жулин, который также отметил, что этапы Гран-при сезона-2018/19 пара точно пропустит.
«Сейчас Боброва и Соловьев участвуют в шоу. Да, это хорошая школа. А музыка для их программ уже есть. Вопрос стоит такой: как они будут ощущать себя после шоу? Захотят ли они впрягаться в спортивную карьеру с новыми силами?
Пока мы приняли решение подождать. Они готовятся. Они ходят на тренировки, они на льду, они в хорошей физической форме. Татьяна Тарасова приходила и смотрела на них. Сказала, что катаются здорово. Посмотрим, что дальше будет, — приводит слова специалиста «Р-Спорт».
Несмотря на то, что музыка для программ танцевального дуэта уже готова, сами программы еще не поставлены. Связано это во многом с тем, что в решении о возобновлении карьеры нет ясности: Соловьев четко намерен вернуться на профессиональный уровень, а вот у Бобровой есть вопросы, связанные с личной жизнью.
«На данный момент мы находимся в состоянии неясности по всем этим вопросам. Допускаю, что Боброва и Соловьев вернутся на профессиональный лед в этом сезоне. В этом мире ничему нельзя удивляться. Какие есть к этому предпосылки? Они на коньках, на четырех ногах. Это первое.
Программы я ставлю достаточно быстро. Это второе. Программы Боброва и Соловьев накатывают тоже достаточно быстро. Это третье. Посмотрим, как их желание совпадет с нашим желанием. Трудный момент, — подчеркнул Жулин.
При этом в случае, если все же Боброва откажется возобновлять карьеру, Соловьев, по словам тренера, не станет рассматривать вариант с выступлением с другими партнершами.
«Я сейчас жду, чтобы они попробовали шоу и затем взвесили, что их больше привлекает. Спорт — это пахота. Шоу — игра. Арт-игра, в которой, честно говоря, необязательно усиленно тренироваться», — заключил Жулин.
Напомним, что после завоевания серебряных наград в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российский дуэт принял решение приостановить карьеру. Так, Боброва и Соловьев пропустили чемпионат мира по фигурному катанию, который прошел в Милане с 19 по 25 марта.
Причиной этому стало физическое состояние спортсменов.
«Они отдали столько сил, что ни физической, ни эмоциональной энергии на то, чтобы продолжать выступления, просто не осталось», — сообщил тренер фигуристов.
Позднее стало известно, что Боброва и Соловьев выступят в ледовом спектакле бывшей жены Жулина и фигуристки Татьяны Навки под названием «Руслан и Людмила». Соревнования начались 11 августа и пройдут до 26 числа в Сочи.
«Пропуская первую половину сезона, мы с Димой решили отточить свое актерское мастерство и хотим вас радовать своим катанием в потрясающем шоу Татьяны Навки “Руслан и Людмила”. Во время тренировок и соревнований было одно жгучее желание попробовать себя не в соревновательной обстановке, где в голове только уровни элементов, места на пьедестале и бесконечная прорва прокатов и соревнований… А просто кататься для души и радовать вас своими эмоциями на шоу!» — написала Боброва в своем инстаграме.
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Помимо пары в шоу выступают олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов и Юко Кавагути и другие фигуристы мирового уровня.
Помимо золота и серебра Олимпийских игр Боброва и Соловьев становились победителями чемпионата Европы в 2013 году, а также многократными призерами континентальных первенств.
На данный момент пара занимает четвертое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).