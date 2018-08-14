Тарасова оценила: на что еще годятся призеры Пхенчхана

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Танцевальный дуэт российских фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева близок к возвращению на лед. Олимпийские чемпионы Сочи и серебряные призеры Пхенчхана задумываются о возобновлении профессиональной карьеры. Об этом сообщил тренер спортсменов Александр Жулин, который также отметил, что этапы Гран-при сезона-2018/19 пара точно пропустит.

«Сейчас Боброва и Соловьев участвуют в шоу. Да, это хорошая школа. А музыка для их программ уже есть. Вопрос стоит такой: как они будут ощущать себя после шоу? Захотят ли они впрягаться в спортивную карьеру с новыми силами?

Пока мы приняли решение подождать. Они готовятся. Они ходят на тренировки, они на льду, они в хорошей физической форме. Татьяна Тарасова приходила и смотрела на них. Сказала, что катаются здорово. Посмотрим, что дальше будет, — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

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Несмотря на то, что музыка для программ танцевального дуэта уже готова, сами программы еще не поставлены. Связано это во многом с тем, что в решении о возобновлении карьеры нет ясности: Соловьев четко намерен вернуться на профессиональный уровень, а вот у Бобровой есть вопросы, связанные с личной жизнью.

«На данный момент мы находимся в состоянии неясности по всем этим вопросам. Допускаю, что Боброва и Соловьев вернутся на профессиональный лед в этом сезоне. В этом мире ничему нельзя удивляться. Какие есть к этому предпосылки? Они на коньках, на четырех ногах. Это первое.

Программы я ставлю достаточно быстро. Это второе. Программы Боброва и Соловьев накатывают тоже достаточно быстро. Это третье. Посмотрим, как их желание совпадет с нашим желанием. Трудный момент, — подчеркнул Жулин.

При этом в случае, если все же Боброва откажется возобновлять карьеру, Соловьев, по словам тренера, не станет рассматривать вариант с выступлением с другими партнершами.

«Я сейчас жду, чтобы они попробовали шоу и затем взвесили, что их больше привлекает. Спорт — это пахота. Шоу — игра. Арт-игра, в которой, честно говоря, необязательно усиленно тренироваться», — заключил Жулин.

Напомним, что после завоевания серебряных наград в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российский дуэт принял решение приостановить карьеру. Так, Боброва и Соловьев пропустили чемпионат мира по фигурному катанию, который прошел в Милане с 19 по 25 марта.

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Причиной этому стало физическое состояние спортсменов.

«Они отдали столько сил, что ни физической, ни эмоциональной энергии на то, чтобы продолжать выступления, просто не осталось», — сообщил тренер фигуристов.

Позднее стало известно, что Боброва и Соловьев выступят в ледовом спектакле бывшей жены Жулина и фигуристки Татьяны Навки под названием «Руслан и Людмила». Соревнования начались 11 августа и пройдут до 26 числа в Сочи.

«Пропуская первую половину сезона, мы с Димой решили отточить свое актерское мастерство и хотим вас радовать своим катанием в потрясающем шоу Татьяны Навки “Руслан и Людмила”. Во время тренировок и соревнований было одно жгучее желание попробовать себя не в соревновательной обстановке, где в голове только уровни элементов, места на пьедестале и бесконечная прорва прокатов и соревнований… А просто кататься для души и радовать вас своими эмоциями на шоу!» — написала Боброва в своем инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blm2H_ClcJn/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.486368593238815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blm2H_ClcJn/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Было мнооого ваших прекрасных вариантов? В приоритете у вас, конечно же, два - «Да не закончится эра #БоброваСоловьев никогда»? И «да прибудет продолжение рода Депутатов» ?? Но что вы скажете на то, что пропуская первую половину сезона (этапы Гран-при), мы с Димой @dmitry_solovyev решили отточить своё актёрское мастерство и хотим вас радовать своим катанием в потрясающем шоу Татьяны Навки @tatiana_navka «Руслан и Людмила»?? Всё время тренировок и соревнований было одно жгучее желание попробовать себя не в соревновательной обстановке, где в голове только уровни элементов, места на пьедестале и бесконечная прорва прокатов и соревнований... А просто кататься для души и радовать вас своими эмоциями на шоу! Сочи. Олимпийский парк. Ледовый дворец Большой. 11.08-26.08. @navka_show . Это ли не повод съездить вам на море отдохнуть?? Я в предвкушении!!!? А вы?? #bobrovasoloviev #ТатьянаНавка #РусланиЛюдмила #шоу #фигурноекатание #сочи #лето #море #ждём #впредвкушении</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ekaterinabobrova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ekaterina Bobrova</a> (@ekaterinabobrova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T08:01:55+00:00">24 Июл 2018 в 1:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо пары в шоу выступают олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов и Юко Кавагути и другие фигуристы мирового уровня.

Помимо золота и серебра Олимпийских игр Боброва и Соловьев становились победителями чемпионата Европы в 2013 году, а также многократными призерами континентальных первенств.

На данный момент пара занимает четвертое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).