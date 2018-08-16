Кто куда: трансферы фигуристов сборной России перед новым сезоном

Источник: РИА "Новости"

После завершения Олимпиады-2018 в Южной Корее среди представителей российского фигурного катания, вошедших в состав сборной на сезон-2018/19, традиционно произошло немало изменений. Некоторые из спортсменов приняли решение вступить в следующий четырехлетний цикл с новым тренером. Также межсезонье ознаменовал распад одной из пар и создание нового союза.

Женщины

У одиночниц в состав сборной России на предстоящий сезон вошли Алина Загитова, Евгения Медведева, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева и Полина Цурская.

Главной сенсацией в мире женского одиночного катания стал уход двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгении Медведевой от ее многолетнего тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка работала со специалистом с 2007 года — с семи лет. Под руководством тренера Медведева доросла до уровня сильнейшей фигуристки в мире.

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На чемпионате Европы и Олимпиаде-2018 спортсменка осталась второй — первое место завоевала другая ученица Тутберидзе Алина Загитова. В мае стало известно, что Медведева уходит от тренера. В июле 18-летняя спортсменка переехала в Канаду и готовится к новому сезону под руководством известного канадского специалиста Брайана Орсера.

Также в мае группу Тутберидзе покинула еще одна ее воспитанница — 17-летняя Полина Цурская. Спортсменка тренировалась под руководством специалиста с 2013 года. Теперь Цурская продолжает подготовку к сезону вместе с известным тренером Еленой Буяновой, у которой занимается и Мария Сотскова.

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года и серебряный призер чемпионата Европы 2017 года Анна Погорилая (Невская) вошла в резервный состав национальной команды. Прошлый сезон спортсменка завершила досрочно из-за травмы спины. В июле этого года Анна вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского.

Серафима Саханович, также входящая в резервный состав сборной России, завершила сотрудничество с тренером Евгением Плющенко и его школой «Ангелы Плющенко». 18-летняя фигуристка вернулась в Санкт-Петербург и работает под руководством Ангелины Туренко.

Мужчины

У мужчин глобальных изменений перед новым сезоном не произошло. В состав основной сборной вошли Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Михаил Коляда, Алексей Ерохов и Александр Самарин.

При определенном раскладе в сборную России может вернуться серебряный призер командных чемпионатов мира 2015 и 2017 годов Максим Ковтун. Изначально фигурист планировал завершить карьеру после неудачи на чемпионате России и непопадания в состав команды на Игры в Южной Корее. Олимпийский сезон превратился в настоящее испытание для Ковтуна: он восстанавливался после проблем со спиной, вследствие чего не успел набрать необходимую форму для выступления на главных стартах.

В итоге Ковтун сделал небольшую паузу, но затем вернулся к тренировкам и вновь будет работать под руководством Елены Буяновой. Специалист отвечала за подготовку спортсмена с 2012 года (в 2016 году фигурист перешел в группу Инны Гончаренко). При этом в конце прошлого сезона Ковтун успел поработать и с Евгением Плющенко.

В мае россиянин объявил о том, что еще не реализовал себя в спорте и намерен остаться в фигурном катании. Как сообщалось, 23-летний спортсмен имеет шансы на возвращение в национальную команду, если будет показывать достойные результаты.

Еще одна новость межсезонья связана со вторым номером российской сборной в мужском одиночном катании 18-летним Дмитрием Алиевым. В июне фигурист начал сотрудничать со знаменитым хореографом и серебряным призером Игр-2002 в танцах на льду Ильей Авербухом. Тренером спортсмена является Евгений Рукавицын. В прошлом сезоне Алиев завоевал серебро на чемпионате Европы, а также стал третьим на чемпионате России. На Играх в Южной Корее фигурист занял седьмое место.

30-летний Сергей Воронов решил не сдаваться после непопадания на Игры-2018 и продолжить карьеру, но — под руководством нового тренера. Спортсмен готовится к сезону в группе Елены Буяновой. В сезоне-2017/18 фигурист работал в группе Инны Гончаренко и занял четвертое место в финале серии Гран-при. Также он стал четвертым на чемпионате России.

Спортивные пары

У пар в состав национальной команды вошли Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Тренер Нина Мозер, работающая сразу с тремя ведущими российскими парами — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт — после завершения олимпийского сезона объявила, что берет паузу в тренерской деятельности, но окончательно от дел не отходит. Специалист планировала в межсезонье как минимум раз в неделю принимать участие в тренировках, а к активной работе подключиться с осени.

Бывший ученик Мозер, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков стал тренером дуэта Тарасова/Морозов. С парой также продолжит работать немецкий специалист Робин Шолковы. На Играх-2018 Тарасова и Морозов стали серебряными призерами в командных соревнованиях, а также четвертыми в индивидуальном турнире.

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Олимпийские чемпионы Сочи-2014 Ксения Столбова и Федор Климов в основном составе сборной, но информации о планах пары на следующий сезон пока немного. Этапы Гран-при в сезоне-2018/19 дуэт пропускает. Также сообщалось, что в мае Столбова проходила лечение в США — в марте у спортсменки был диагностирован разрыв связок правой ноги, из-за чего пара была вынуждена пропустить чемпионат мира в Милане. Фигуристы не выступили на Играх-2018, поскольку Столбова не получила приглашение на соревнования от Международного олимпийского комитета.

Кристина Астахова, с 2014 года выступавшая в паре с Алексеем Рогоновым, в июне объявила о завершении карьеры. Пара четыре раза становилась третьей на этапах Гран-при. На Играх в Южной Корее фигуристы заняли 12-е место, а на чемпионате мира — 2018 показали восьмой результат. Как призналась Астахова, она еще не решила, чем займется в будущем. 21-летняя спортсменка может попробовать себя на поприще тренера или же продолжить карьеру в ледовых шоу.

Что касается 30-летнего Алексея Рогонова, то в новом сезоне фигурист будет выступать с Алиной Устимкиной. Ранее 17-летняя спортсменка работала в паре с Никитой Володиным, в марте дуэт распался. Рогонов и Устимкина начали тренироваться в конце июля и в настоящее время пытаются как можно скорее скататься.

Танцы на льду

В основную сборную России в танцах на льду вошли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Александра Степанова и Иван Букин.

Олимпийские чемпионы Игр-2014 в командных соревнованиях, танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев решили пропустить часть следующего сезона. В это время спортсмены будут задействованы в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Фигуристы выступают в дуэте на протяжении 17 лет. На Играх-2018 Боброва и Соловьев завоевали серебро в командном турнире.

Бетина Попова и Сергей Мозгов в межсезонье сменили тренера. Дуэт будет проходить подготовку под руководством Анжелики Крыловой, которая вернулась в Россию из США и будет работать в творческом тандеме с Олегом Волковым.

Контрольные прокаты основного состава сборной команды России состоятся 9 сентября в Москве.