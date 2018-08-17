ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
В июне конгресс ISU в Севилье утвердил новую шкалу GOE, которая была расширена до «минус пяти — плюс пяти» баллов вместо действовавших ранее «минус три — плюс три».
Как сообщается на официальном сайте ISU, все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются «историческими».