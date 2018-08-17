Максим Траньков: Мировые рекорды в фигурном катании — ерунда и фикция

Источник: TeamRussia.pro

— Анализировать изменения пока сложно, более-менее станет понятно только по первым турнирам, — сказал Траньков. — Пока, конечно, все не очень понятно и прозрачно, но все покажут соревнования. Для зрителей, если мы говорим об их привлечении на трибуны или к экранам телевизоров, процесс выставления оценок будет еще более сложным для восприятия. Даже специалисты и тренеры не очень понимают, как им готовить и судить спортсменов, а обычным зрителям еще труднее — они только начали в старой системе разбираться, а им опять предлагают новую.

— Вам, как обладателю одного из мировых рекордов, не обидно, что нынешние достижения переводят в разряд «исторических»?

— Да в фигурном катании мировых рекордов, по сути, никогда не было, это фикция. Понимаю, например, в легкой атлетике, где метры или секунды, а за достижения платят деньги. А у нас это просто цифры на бумажке, которые разные люди в разное время ставят спортсменам за абсолютно разные прокаты. Эти рекорды — абсолютная ерунда. У каждого спортсмена они должны быть личными, нужно стараться превзойти свои показатели, а не другого фигуриста.