Максим Траньков: Мировые рекорды в фигурном катании — ерунда и фикция
Ранее в пятницу
Ранее в пятницу
— Анализировать изменения пока сложно,
— Вам, как обладателю одного из мировых рекордов, не обидно, что нынешние достижения переводят в разряд «исторических»?
— Да в фигурном катании мировых рекордов, по сути, никогда не было, это фикция. Понимаю, например, в легкой атлетике, где метры или секунды, а за достижения платят деньги. А у нас это просто цифры на бумажке, которые разные люди в разное время ставят спортсменам за абсолютно разные прокаты. Эти рекорды — абсолютная ерунда. У каждого спортсмена они должны быть личными, нужно стараться превзойти свои показатели, а не другого фигуриста.
Стоит отметить, что помимо Транькова и Волосожар, российские фигуристы были обладателями еще трех мировых достижений в женском одиночном катании. Алине Загитовой принадлежал рекорд в короткой программе, а Евгении Медведевой — в произвольной и сумме двух выступлений.