Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Первый дивизион
18.08
Луч
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
16:39 (мск), источник: TeamRussia.pro

Максим Траньков: Мировые рекорды в фигурном катании — ерунда и фикция

Ранее в пятницу пресс-служба ISU сообщила, что с нового сезона элементы будут оцениваться по шкале от -5 до +5 баллов, а не от -3 до +3, как ранее. Также в связи с этим принято решение об обнулении мировых рекордов — прежние достижения теперь будут считаться «историческими». Один из рекордов, в короткой программе спортивных пар, принадлежал Максиму Транькову и Татьяне Волосожар.

Источник: TeamRussia.pro

— Анализировать изменения пока сложно, более-менее станет понятно только по первым турнирам, — сказал Траньков. — Пока, конечно, все не очень понятно и прозрачно, но все покажут соревнования. Для зрителей, если мы говорим об их привлечении на трибуны или к экранам телевизоров, процесс выставления оценок будет еще более сложным для восприятия. Даже специалисты и тренеры не очень понимают, как им готовить и судить спортсменов, а обычным зрителям еще труднее — они только начали в старой системе разбираться, а им опять предлагают новую.

— Вам, как обладателю одного из мировых рекордов, не обидно, что нынешние достижения переводят в разряд «исторических»?

— Да в фигурном катании мировых рекордов, по сути, никогда не было, это фикция. Понимаю, например, в легкой атлетике, где метры или секунды, а за достижения платят деньги. А у нас это просто цифры на бумажке, которые разные люди в разное время ставят спортсменам за абсолютно разные прокаты. Эти рекорды — абсолютная ерунда. У каждого спортсмена они должны быть личными, нужно стараться превзойти свои показатели, а не другого фигуриста.

Стоит отметить, что помимо Транькова и Волосожар, российские фигуристы были обладателями еще трех мировых достижений в женском одиночном катании. Алине Загитовой принадлежал рекорд в короткой программе, а Евгении Медведевой — в произвольной и сумме двух выступлений.

 Максим ТРАНЬКОВ: “МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ – ЕРУНДА И
Александр МАЛЬЦЕВ: “НАДЕЮСЬ, С МАЙЕЙ ДОЙДЕМ ДО ОЛИМПИАДЫ”
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. Интриги примеры
СМИ: «Реал» готов заплатить за Неймара рекордные 300 миллионов
Белорусские СМИ: Нас спустили на грешную землю
8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Кубок Стэнли отправили в Новосибирск вместо Новокузнецка
«Спартак» увеличит сумму отступных в новом контракте Зобнина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь