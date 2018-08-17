Новая система оценок не станет революцией для фигурного катания

Источник: ИТАР-ТАСС

Теперь элементы будут оцениваться по шкале от -5 до +5 баллов, а не от -3 до +3, как было раньше. Это приведет к тому, что все мировые рекорды, часть из которых принадлежит россиянам, будут считаться заново.

Представители фигурного катания, функционеры и эксперты, комментируя анонсируемые ISU изменения, отметили, что данное решение не повлияет серьезно на этот вид спорта.

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«Тут две взаимосвязанные вещи — если в систему судейства внесены некоторые коррективы, то цифры в оценках будут уже другие, и это автоматически влечет за собой то, что теперь будут другие рекорды в плане цифровых значений, — сказал ТАСС глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. — На моем веку система судейства менялась уже несколько раз, никто же не будет сохранять систему, если ее нужно совершенствовать, только ради того, чтобы сохранить рекорды. Эти рекорды сохранятся, просто они будут историческими, а у спортсменов будет возможность устанавливать новые рекорды», — заявил Горшков, добавив, что у общественности принято «преувеличивать значимость рекордов» для фигурного катания.

В парном катании рекорд в короткой программе (84,17) принадлежит россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову. В беседе с ТАСС Траньков отметил, что рекорды в фигурном катании — «это абсолютно неважная единица».

Нам за рекорды никто не платит, как в легкой атлетике, это личные достижения, поэтому я не вижу проблемы, чтобы поменять их статус, эти рекорды весьма эфемерны. Например, к той огромной сумме, которую набрали Алена Савченко и Бруно Массо в прошлом году, с новой системой может вообще никто не приблизиться или очень легко ее обойдет. Максим Траньков

Позиция по мировым рекордам условна

В новой системе оценивания для фигурного катания нет ничего страшного, считает знаменитый отечественный тренер Татьяна Тарасова. «Их [рекорды] никто не аннулирует, они просто уходят в историю. Если кому-то интересно, они могут смотреть на эти результаты. Рекорды остаются в памяти людей и в истории навсегда, рекорды не отменяются, просто вступает в силу новая система судейства, которая не может соперничать со старой — у нее другие правила», — сказала Тарасова.

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По мнению вице-президента ISU Александра Лакерника, тема рекордов в фигурном катании не является важным предметом дискуссии. «Рекорды ставятся при разных бригадах судей, при разных условиях. Историческое достижение останется историческим, его никто не аннулирует. Результаты сравнивать все равно кто-то будет», — заявил эксперт ТАСС.

Поддержал слова Лакерника и хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух. «Прошлая система оценивания не прижилась, поэтому я не вижу никаких проблем и сложностей в этой реформе. Конечно, фигурное катание — это не вид спорта рекордов мира, очков, голов и секунд, в фигурном катании побеждают в той или иной системе оценивания. Мы знаем всех фигуристов, которые добились побед, мы помним их заслуги, поэтому, я считаю, система баллов и позиция по рекордам мира очень условны, имеет смысл только победа по той или иной системе оценивания», — отметил он.

Правила менялись неоднократно

ISU ранее прибегал к кардинальной реформе системы оценки выступления фигуристов. В 2002 году федерация заменила шестибалльную систему на новую судейскую систему. Данное решение было связано со скандалом на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где в соревнованиях спортивных пар золотые медали были вручены и россиянам Елене Бережной и Антону Сихарулидзе, и канадцам Жами Сале и Давиду Пеллетье.

Новая система функционирует с 2004 года, ее ключевым показателем является так называемый диапазон GOE — уровень исполнения элементов.

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За последние годы ISU несколько раз прибегала к уточнению и корректировке некоторых элементов и показателей данной системы.

На данный момент в мужском одиночном катании мировые рекорды в короткой (112,75 балла) и произвольной (223,20) программах, а также по сумме программ (330,43) принадлежат японцу Юдзуру Ханю. В женском катании рекорд в короткой программе (82,92) принадлежит россиянке Алине Загитовой, в произвольной (160,46) и по сумме (241,31) — Евгении Медведевой.