Мировые рекорды Загитовой и Медведевой обнулены. Что происходит

Источник: РИА "Новости"

Sport24 уже рассказывал, что в фигурном катании грядут реформы. Теперь они уже узаконены. Специалисты (особенно те, чьи ученики не дотягивали до топа в плане прыжковой техники) настаивали, что судейской системе нужны перемены. В России всех все устраивало. Но изменения все же случились.

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Когда в течение двух лет, начиная с 2014-го, великий японец Юдзуру Ханю на различных стартах установил несколько мировых рекордов, набирая сумасшедшие суммы баллов, практически максимальные, стало понятно, что нужны перемены. Необходимо еще приподнять потолок.

Дело в том, что существующая на тот момент шкала оценок насчитывала 7 градаций: «-3"/"+3» (надбавки за элементы). За исполнение каждого элемента судьи выставляют оценки в рамках данной шкалы (наибольшая и наименьшая оценки отбрасываются), а из остальных выводят среднее и умножают на коэффициент элемента. Эта графа в судейском протоколе называется GOE — Grade of Execution (уровень исполнения).

GOE существенно влиял на итоговую оценку: два фигуриста включили в свою программу лутц, но один упал с четверного, но докрутил его, а другой — практически идеально исполнил тройной. В итоге первый получит 8,6 балла, а второй 8,1, несмотря на чистоту элемента.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkmfQU8gkbY/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkmfQU8gkbY/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Grand Prix assignments for this season are confirmed and Yuzu is assigned to Rostelecom Cup held in Moscow (Nov 16-18) and Grand Prix Of Figure Skating Helsinki (Nov 2-4), a new competition to replace Cup of China! Who’s excited for this season?? ??? #yuzu #yuzuru #yuzuruhanyu #hanyu #hanyuyuzuru #羽生 #羽生結弦</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/yuzu_yuzuru/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> 羽生結弦 Yuzuru Hanyu</a> (@yuzu_yuzuru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-29T08:10:41+00:00">29 Июн 2018 в 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы судьям было проще отличать спортсменов по уровню катания, Международный союз конькобежцев (ISU) решил увеличить шкалу оценок до 11 градаций: «-5"/"+5», вследствие чего прежние рекорды были обнулены. Многие представители фигурного катания наплевали на то, что прежние рекорды фактически сгорели, но новая система устраивает далеко не всех.

Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион, обладатель рекорда вместе с Татьяной Волосожар в парном катании, в интервью ТАСС.

— Сейчас кардинальные изменения внесли в систему оценок, поэтому рекорды в фигурном катании — это абсолютно неважная единица. Нам за рекорды никто не платит. Я не вижу проблемы, чтобы поменять их статус, эти рекорды весьма эфемерны. Для меня наши с Таней (Волосожар) рекорды всегда были личными достижениями, а не превосходством над другими. Всегда хочется улучшить свой личный результат, а не набрать больше, чем остальные. Поэтому для меня это адекватное и правильное решение.

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в интервью «Чемпионату».

— Мне реально наплевать на все это. Все равно, что происходит в любительском спорте. Поменяли систему, как у вас могут остаться прежние результаты? Это история уже, все.

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в интервью RT.

— Поскольку карьеру я завершила уже 12 лет назад, отмена моего рекорда расстроила не сильно. Мне кажется, это очень индивидуальная история. У каждого спортсмена свои ценности. В каком-нибудь конькобежном спорте, например, мировые рекорды куда важнее, все же там учитывается время, а не баллы. Фигурное катание больше связано с искусством, с творчеством. С другой стороны, в одиночном катании оценка — это прыжки.

Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр в интервью ТАСС.

— Прошлая система оценивания не прижилась, поэтому я не вижу никаких проблем и сложностей в этой реформе. Конечно, фигурное катание — это не вид спорта рекордов мира, очков, голов и секунд. В фигурном катании побеждают в той или иной системе оценивания. Мы знаем всех фигуристов, которые добились побед, мы помним их заслуги, поэтому, я считаю, система баллов и позиция по рекордам мира очень условны, имеет смысл только победа по той или иной системе оценивания. Профессионалы и сами фигуристы всегда очень поверхностно относились к этим цифрам касательно мировых рекордов, потому что фигурное катание — это не легкая атлетика, здесь культивируется результат и то, что ты сделал для этого вида спорта.

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках России в интервью RT.

— В принципе, этот шаг довольно логичный. Ведь теперь будет действовать совершенно другая система оценок, количество элементов уменьшится, а соответственно, и сумма баллов изменится. И потом рекорды никто не отменял — они просто переведены в разряд «исторических».

Они должны сохраниться. А нашим фигуристам остаётся только устанавливать новые.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России в интервью «Чемпионату».

— Мне не нравится, что поменялась система оценивания, но с нами не советовались. Я за то, чтобы путь оценивался рекордами, за то, чтобы мотивировать спортсменов расти, чтобы и тренеры и ученики совершенствовались в техническом плане. Система оценивания вторична, а тренер и спортсмен — первичны. Появляется другая система судейства, это естественно, что все результаты становятся историческими. Понимаете, если мы сегодня добились мирового рекорда, он сразу становится историческим.

Никто не может у Загитовой отнять медаль Олимпийских игр и звание олимпийской чемпионки. Но сам результат, баллы не стоят, как рекорды, а будут оцениваться в другой системе. Новая система не будет конкурировать с прошлой системой. Никто рекорды не отменял, их невозможно отменить. Просто будет другая система координат, по которой будут строиться новые рекорды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmf_GbgnKA_/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.123655913978496% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bmf_GbgnKA_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#фигурноекатание #евгениямедведева #figureskating #evgeniamedvedeva #alinazagitova ##алиназагитова</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lover_lover17/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Perfect Skaters</a> (@lover_lover17) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T12:37:04+00:00">15 Авг 2018 в 5:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.