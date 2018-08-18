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17:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева ответила на обвинения в предательстве

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в своем Instagram-аккаунте об отношении к болельщикам.

Источник: РИА "Новости"

«Знаю своих настоящих фанатов лично. И благодарна им, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе», — написала Медведева, прикрепив скриншот диалога с болельщиком, который обвинил спортсменку в предательстве.

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В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой.

На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.

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