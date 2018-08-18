Медведева ответила на обвинения в предательстве
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в своем
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в своем
«Знаю своих настоящих фанатов лично. И благодарна им, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе», — написала Медведева, прикрепив скриншот диалога с болельщиком, который обвинил спортсменку в предательстве.
В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.
Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой.
На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.