«Цена ошибки»: Медведева и Загитова сразятся по-новому

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— Международный союз конькобежцев (ИСУ) принял решение обнулить рекорды в фигурном катании. Как вы прокомментируете это решение?

— Рекорды не влияют на итоговое место. Это затравка журналистов. Рекорд не помог Алине Загитовой (максимальный балл за короткую программу — 82,92 — «Газеты.Ru») на чемпионате мира 2018 года в Милане, когда она пять раз упала. В фигурном катании это полный блеф.

Рекорды в нашем виде спорта — это красивые истории для журналистов

— Имеют ли значение рекорды для фигуристов?

— Конечно. Ты сидишь, ждешь результатов, зная свои оценки на предыдущих соревнованиях, и видишь, что тебе поставили больше твоего рекорда. Конечно, это приятно. Но если на данных соревнованиях ты набрал мало, а все остальные меньше, — ты все равно выиграл.

Мне кажется, что история с рекордами — искусственная. Когда ты прыгнул выше своего роста, а потом еще на два сантиметра — это одно. А когда тебе выставляют оценки судьи… У одного болит голова — он поставил оценку выше, у другого не болит — поставил ниже. Это совсем разная шкала ценностей.

— Обнуление рекордов связано с изменением GOE (Grade of Execution — «шкала уровня исполнения» — «Газета.Ru»). Для чего ИСУ принял такое решение?

— Теперь будет высока цена ошибки. Если человек выполняет очень сложный элемент, ошибается в нем, то он получает минус баллы, а другой вообще не умеет выполнять этот элемент. Он просто делает чисто то, что легче.

Мое мнение, что это нечестно по отношению к тем, кто рискует, выполняя сложные элементы.

Почему ИСУ принял такое решение? В прошлом году было очень много падений. Все, кто прыгал четверные в прошлом сезоне, особенно мужчины, валялись на льду, потому что была гонка за пять-шесть четверных в программе. А теперь за падение ты получишь «-5», а это хуже, чем прыгнуть тройной.

Принятые изменения — это борьба с неоправданным риском.

Но мне кажется, что новая система не доработана. Это может привести к тому, что высокие оценки будут получать те, кто не стремится к многооборотным прыжкам или сложным выбросам.

Думаю, что это не окончательный вариант. Правила будут дорабатываться.

— Как изменится фигурное катание после нововведений?

— Спортсмены будут стараться кататься чище. Зрителям от этого будет только польза.

— 9 сентября пройдут контрольные прокаты представителей сборной России, а 19 октября стартует первый этап Гран-при. Какие ожидания от выступления российских фигуристов в новом сезоне?

— Молодая сборная. В танцах на льду закончили выступления корифеи. Но в данном виде мы возлагаем большие надежды на Александру Степанову и Ивана Букина. Я уже видела их программу, она очень интересная и сильная. Но, дай бог, чтобы все были здоровы.

В парном катании остались Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Наталья Забияко с Александром Энбертом. Также очень интересный дуэт у Тамары Москвиной — Александра Байкова / Дмитрий Козловский. Алексей Роганов выступает с новой партнершей, поэтому у них не стоит разговор о попадании в тройку призеров.

Много юниоров перешли и в танцах, и в спортивных парах.

Будет интересная борьба. Думаю, что она будет интригующей на чемпионате России, ведь на кону будет стоять выход на континентальное первенство.

В мужском катании ждем Михаила Коляду. У Александра Самарина была неприятная травма, он только сейчас в себя приходит. Насколько я знаю, Дмитрий Алиев в очень хорошей форме. Максим Ковтун перешел обратно к тренеру Елене Буяновой. Там должно быть очень интересно.

В женском фигурном катании, конечно, главная интрига сезона. Сможет ли Загитова набрать форму?

Конечно, очень интересно, как Медведева выступит с новым тренером и постановщиком программ. Я очень переживаю за нее.

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Также в сборной команде большая скамейка запасных. Все будет решаться на чемпионате России, а Гран-при покажет, кто на что способен.

— Поклонников фигурного катания в первую очередь интересует выступление в предстоящем сезоне Медведевой и Загитовой. Что нового может привнести в катание серебряного призера Игр-2018 новый тренер Брайан Орсер?

— Это большая интрига для всех нас. Для Медведевой это хороший толчок в плане мотивации.

Она сделала то, что хотела, и теперь Женя должна доказать, что ее решение было правильным. Это большой плюс для нее.

Не знаю, получится ли приехать на прокаты, но хотелось бы всех увидеть.

— После золота Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане многого ждут от Загитовой. После успеха в Южной Корее она неудачно выступила на чемпионате мира в Милане. Способна ли она выдержать тот груз ответственности, который упал на ее плечи?

— Сложно найти мотивацию тренироваться дальше после того, как завоевала все, что только можно. Дай бог ей найти эту мотивацию, чтобы она продолжала получать удовольствие от спорта и того, что она делает.

«Неудачно выступила на чемпионате мира» — это мягко сказано. Я не знаю, как можно было ее отправлять на чемпионат мира. Она тяжело заболела после Олимпийских игр, у нее была большая температура.

Она в первый раз появилась на людях, когда их пригласили на прием к президенту России Владимиру Путину. Потом у них были показательные выступления — и это был ее первый выход на лед. А дальше были бесконечные интервью.

Алина практически не тренировалась. Все думали, что если она олимпийская чемпионка, то можно не тренироваться? Это была настоящая подстава.

Ее нужно было снимать с чемпионата мира. А сама она была еще слишком юна, чтобы самостоятельно принять такое решение.