Фигуристка Погорилая выбрала для произвольной программы на сезон-2018/19 образ Фриды Кало
МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира — 2016 российская фигуристка Анна Погорилая, пропустившая прошлый сезон
МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира — 2016 российская фигуристка Анна Погорилая, пропустившая прошлый сезон
Традиционные предсезонные открытые прокаты, организованные Федерацией фигурного катания на коньках России, пройдут во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке 9 сентября.
«Анна тренируется, готовится к соревновательному сезону и планирует принять участие в контрольных прокатах. Короткую программу она оставила с прошлого года, а в произвольной предстанет Фридой, это интересный и сильный образ, это ее тема, ее музыка. Над костюмом пока еще думаем — программа поставлена относительно недавно», — рассказала Царева.
Фигуристка является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. Спортсменка пропустила практически весь прошлый сезон