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11:36 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Погорилая выбрала для произвольной программы на сезон-2018/19 образ Фриды Кало

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира — 2016 российская фигуристка Анна Погорилая, пропустившая прошлый сезон из-за проблем с позвоночником, планирует участие в контрольных прокатах сборной 9 сентября. Как сообщила ТАСС тренер спортсменки Анна Царева, в произвольной программе Погорилая предстанет в образе известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Источник: Reuters

Традиционные предсезонные открытые прокаты, организованные Федерацией фигурного катания на коньках России, пройдут во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке 9 сентября.

«Анна тренируется, готовится к соревновательному сезону и планирует принять участие в контрольных прокатах. Короткую программу она оставила с прошлого года, а в произвольной предстанет Фридой, это интересный и сильный образ, это ее тема, ее музыка. Над костюмом пока еще думаем — программа поставлена относительно недавно», — рассказала Царева.

Фигуристка является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. Спортсменка пропустила практически весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. В предстоящем сезоне 20-летняя фигуристка вошла в резервный состав национальной сборной.

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