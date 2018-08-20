Фигуристка Погорилая выбрала для произвольной программы на сезон-2018/19 образ Фриды Кало

«Анна тренируется, готовится к соревновательному сезону и планирует принять участие в контрольных прокатах. Короткую программу она оставила с прошлого года, а в произвольной предстанет Фридой, это интересный и сильный образ, это ее тема, ее музыка. Над костюмом пока еще думаем — программа поставлена относительно недавно», — рассказала Царева.