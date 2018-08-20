Фигуристка Медведева примет участие в сборах в Новогорске перед контрольными прокатами

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Традиционные предсезонные открытые прокаты, организованные Федерацией фигурного катания на коньках России, пройдут 9 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке.

Сборы в Новогорске стартуют 5 сентября.

«Мы постоянно на связи. Сейчас Евгения готовится к контрольным прокатам. Перед ними, как и все спортсмены нашей команды, она примет участие в основном сборе в Новогорске», — сообщил Коган.

По окончании олимпийского сезона-2017/18 Медведева переехала в Канаду, где начала сотрудничество с тренером Брайаном Орсером, программы спортсменке поставил Дэвид Уилсон. Короткая программа россиянки будет поставлена под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. Мелодиями первой и второй части произвольной программы станут Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма.