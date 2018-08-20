Фигурист Алиев включил в произвольную программу нового сезона четверной сальхов

Источник: РИА "Новости"

Фигурист в предыдущем сезоне отказался от идеи исполнения прыжка ради надежности программ.

«Сейчас мы добились стабильного и уверенного исполнения этого элемента, и в произвольной программе у Димы на начало сезона три четверных прыжка — сальхов и два четверных тулупа. В короткой пока два варианта — и с лутцем, и с сальховом. На первых стартах будем определяться, как лучше делать, ведь сейчас нужно быть очень внимательными — при новой системе “-5/+5” можно как много заработать, так и много потерять», — рассказал специалист.

Рукавицын подчеркнул, что предстоящий сезон, в котором на соревнованиях будет введена новая система судейства (ранее шкала оценок ограничивалась диапазоном -3/+3), будет очень важен. «Мне очень интересно, в какую сторону все это пойдет. С начала сезона затея с изменением начисления баллов еще больше раскроется, и мы лучше поймем, в чем была ее задача. Хотелось бы, чтобы все это пошло на пользу», — отметил тренер.

«Мы все много рассуждали на эту тему, но сейчас дискуссия уже не имеет смысла. Наверно, будут те, кто будет исполнять только тройные прыжки. Пути решения будут разными, и это будет интересно. И если дело будет ни в рейтинге, ни в имени спортсмена, а в хорошем исполнении программ, тогда правила игры понятны — почему нет?» — считает Рукавицын.

Алиев — лирический герой

Постановки новых программ серебряного призера чемпионата Европы — 2018 в нынешнем году сделали известные специалисты Ольга Глинка и Валентин Молотов (короткая программа), и Илья Авербух (произвольная).

«Постановка проходила в Латвии, в Венспилсе, это были очень приятные дни — мы ставили программы ночью, у нас была полная свобода по льду, по музыке. Романтическое и творческое время было, плотно и интересно поработали. Обе программы лирические. Мы много обсуждали, правильно это, или нет, пробовали разные образы, но мы коснулись того, чем Дима жил в последнее время, в каком он был настроении, и в итоге остановились именно на лирике, хотя и постарались порассуждать на абсолютно разные темы», — отметил тренер.

«Хотелось бы, чтобы наши программы приняли и поняли, и, забегая наперед, предположу вопросы о том, что наши программы имеют приблизительно одно направление. Но нужно показывать свои сильные стороны на данный момент. Будет время, и будем мы открывать новые горизонты, обязательно», — подчеркнул Рукавицын.

«Дима показывал свои программы в Японии — их приняли “на ура”, мы получили много положительных отзывов, программы многих тронули. Надеюсь, что и на московских контрольных прокатах нашу работу оценят», — отметил специалист.