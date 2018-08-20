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13:39 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда начнет сезон-2018/19 выступлением на турнире в Братиславе

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Михаил Коляда начнет соревновательный сезон-2018/19 с международного турнира в Братиславе «Мемориал Ондрея Непелы», который пройдет с 19 по 22 сентября. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В начале прошлого, олимпийского сезона Коляда стал победителем соревнований в Словакии. Затем на Играх в Пхёнчхане Коляда стал обладателем командного серебра, а в марте нынешнего года в Милане завоевал первую в карьере медаль чемпионата мира — бронзу.

«Первым стартом этого сезона для меня будет турнир в Братиславе — я уже не первый год начинаю сезон именно там. А сейчас мы готовимся к контрольным прокатам сборной. Программы уже готовы, но какие они — пока секрет, который я хотел бы сохранить до выступления. Единственное, что скажу — по художественному замыслу нынешние программы будут в корне отличаться от тех, что были в прошлом сезоне, особенно произвольная», — сообщил спортсмен.

Прокаты сборной пройдут 9 сентября в Москве в «Мегаспорте». «Надеюсь, будет много зрителей — хочется показать все, что я успел наработать к сентябрю. Прочувствовать, как это будет получаться на публике, зарядиться нужной атмосферой», — рассказал спортсмен.

Переход Международного союза конькобежцев на новую систему судейства с оценками по шкале «-5/+5 с системы «-3/+3» на подготовку спортсмена не повлияла. «Это ничего не изменило в моей подготовке. Да, сейчас совершенно невыгодно падать, поэтому надо вставлять в программы те прыжки, в которых ты совершенно уверен. На данный момент для меня это тулуп, аксель и все тройные прыжки, а дальше будем решать по ходу сезона».

Летом спортсмен со своим тренером Валентиной Чеботаревой ездил в США, где консультировался с известным специалистом Рафаэлом Арутюняном. «Это был очень полезный опыт, — подчеркнул Коляда. — Мы успели поработать над всеми важными для меня моментами, правда, когда вернулся, заболел гайморитом — пришлось пройти курс приема антибиотиков». В нынешнем году Коляда заявлен на этапы серии Гран-при в Финляндии (2—4 ноября) и Москве (16—18 ноября).

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