Фигурист Коляда начнет сезон-2018/19 выступлением на турнире в Братиславе

Источник: РИА "Новости"

В начале прошлого, олимпийского сезона Коляда стал победителем соревнований в Словакии. Затем на Играх в Пхёнчхане Коляда стал обладателем командного серебра, а в марте нынешнего года в Милане завоевал первую в карьере медаль чемпионата мира — бронзу.

«Первым стартом этого сезона для меня будет турнир в Братиславе — я уже не первый год начинаю сезон именно там. А сейчас мы готовимся к контрольным прокатам сборной. Программы уже готовы, но какие они — пока секрет, который я хотел бы сохранить до выступления. Единственное, что скажу — по художественному замыслу нынешние программы будут в корне отличаться от тех, что были в прошлом сезоне, особенно произвольная», — сообщил спортсмен.

Прокаты сборной пройдут 9 сентября в Москве в «Мегаспорте». «Надеюсь, будет много зрителей — хочется показать все, что я успел наработать к сентябрю. Прочувствовать, как это будет получаться на публике, зарядиться нужной атмосферой», — рассказал спортсмен.

Переход Международного союза конькобежцев на новую систему судейства с оценками по шкале «-5/+5 с системы «-3/+3» на подготовку спортсмена не повлияла. «Это ничего не изменило в моей подготовке. Да, сейчас совершенно невыгодно падать, поэтому надо вставлять в программы те прыжки, в которых ты совершенно уверен. На данный момент для меня это тулуп, аксель и все тройные прыжки, а дальше будем решать по ходу сезона».