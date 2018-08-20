Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал2
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

В честь фигуристки Загитовой назвали скаковую лошадь

В честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой назвали скаковую лошадь, сообщает Olympic Channel.

Лошадка Загитова родилась в 2016 году. Ее отец — всемирноизвестный жеребец Галилео, а мать та же, что и у не менее известного британского скакуна Гарсвуда. Многообещающая, перспективная лошадка стоила новому владельцу $2,1 млн, он назвал её «Загитова», так как был очень впечатлён выступлением российской фигуристки на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренирует Загитову знаменитый ирландский чемпион Эйдан О’Брайен. На своих первых скачках молодая лошадь заняла второе место, уже на следующих — одержала уверенную победу. Теперь её ждут соревнования, которые её тренер выигрывал 8 раз за последние 18 лет.

 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«ВАР бы не помог»: заявление судьи матча «Краснодар» — «Спартак»
Супер-Джокович: сербский теннисист собрал все «Мастерсы»
NHL Network назвала россиянина лучшим крайним форвардом лиги
Александр Емельяненко выписан из больницы
Призерка ОИ Шумилова хочет выступать за сборную другой страны
«Динамо» принимает «Уфу» в последнем матче тура РПЛ (трансляция)
Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь