«Зачем ты нас предала?» Чего боится Медведева

Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка, обладательница серебряной медали зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева готовится к стартам в новом послеолимпийском сезоне.

9 сентября 18-летняя спортсменка вместе с другими представителями сборной России по фигурному катанию продемонстрирует свою произвольную программу на контрольных прокатах, которые пройдут во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке. В расположение команды Медведева прибудет несколькими днями ранее, о чем сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Мы постоянно на связи. Сейчас Евгения готовится к контрольным прокатам. Перед ними, как и все спортсмены нашей команды, она примет участие в основном сборе в Новогорске», — цитирует представителя ФФККР ТАСС.

Сборы же состоятся 5 сентября.

В настоящий момент Медведева продолжает тренироваться под руководством своего нового канадского тренера Брайана Орсера в Торонто. При этом 18-летняя фигуристка не забывает о своей личной жизни и постепенно осваивается к новым условиям за границей. Своими впечатлениями Медведева регулярно делится со своими подписчиками в социальных сетях. Так, на днях спортсменка опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она позирует со стаканом кофе на фоне гусей, гуляющих по улицам города.

«Кофе, гуси. Добро пожаловать в Торонто», — написала в описании к снимку Медведева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmrE-NnhCSh/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmrE-NnhCSh/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Кофе, гуси. Добро пожаловать в Торонто??‍♀️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-19T20:00:01+00:00">19 Авг 2018 в 1:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно призер Олимпиады в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира рассказала о своих переживаниях во время выступлений. В частности, Медведева отметила, что в первые годы своей карьеры боялась выходить на лед и участвовать в соревнованиях.

«Раньше я боялась выступать в шоу, чувствовала себя не очень комфортно в них. Возможно, это происходила из-за неудобного костюма, или из-за не очень яркого света, или маленького катка. Все это могло пугать.

Но сейчас я могу просто наслаждаться своими выступлениями. Особенно после Олимпийских игр. Теперь, выходя на лед, я радуюсь каждой минуте, каждой секунде, каждому мгновению, — заявила Медведева во время шоу Fantasy on Ice в японской Канадзаве.

В новый сезон россиянка войдет с новой спортивной атрибутикой. Недавно фигуристка похвасталась своими новыми коньками, лезвия которых сделаны из розового золота.

«Совершенство из розового золота. Для меня большая честь быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего розового золота. Спасибо. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками», — написала Медведева в инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlOgKwrhXJZ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlOgKwrhXJZ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Rose Gold perfection by favorite @johnwilsonblades This is a great honor for me, to be the first owner of this incredible blades. These blades became not instrument only, these blades are jewels, made by real Rose Gold. Thanks to @johnwilsonblades P.S. Had so much fun to custom my boots by @edeaskates with crystals✨ . . . Совершенство из Розового Золота от любимых @johnwilsonblades Для меня большая честь, быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего Розового Золота. Спасибо @johnwilsonblades П.С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки от @edeaskates стразиками✨</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-14T21:08:17+00:00">14 Июл 2018 в 2:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmBTnZehIy1/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmBTnZehIy1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thanks for huge work, to creative director of John Wilson, @mishage8 , who realized my dream about #rosegold blades. . Спасибо за огромную работу, креативного директору John Wilson, @mishage8 , который реализовал мою мечту о #rosegold лезвиях. . . @johnwilsonblades</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-03T14:39:52+00:00">3 Авг 2018 в 7:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае этого года российская фигуристка приняла решение отказаться от сотрудничества с российским тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Неожиданный переезд в другую страну к новому тренеру связан в основном с неудачей Медведевой на Олимпиаде в Южной Корее.

Фигуристка упустила победу в соревнованиях женского одиночного катания и стала серебряным призером. Золотую медаль завоевала 16-летняя соотечественница Медведевой Алина Загитова, которая также занимается под руководством Тутберидзе. Еще одно серебро Евгения завоевала в командных соревнованиях. После 11 лет совместной работы с Тутберидзе фигуристка приняла решение сменить тренера.

В связи с этим спортсменка столкнулась с критикой в свой адрес со стороны российских болельщиков. Так, недавно один из ее подписчиков обвинил Медведеву в предательстве.

«Зачем ты нас предала?» — написал поклонник фигуристки, который, кстати, на следующий день признался в любви к Медведевой и заявил, что переживает за нее на всех соревнованиях.

«Обожаю. Вот именно поэтому я знаю своих настоящих фанатов лично. И я им благодарна, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе», — прокомментировала Медведева данный диалог со своим подписчиком в инстаграме.

Напомним, что Евгения Медведева выступит в составе сборной России на двух этапах Гран-при: в Канаде ( 26—28 октября ) и во Франции ( 23—25 ноября ).