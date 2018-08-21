Фигуристка Туктамышева планирует исполнить тройной аксель на контрольных прокатах

Источник: РИА "Новости"

Туктамышева впервые включила этот элемент в произвольную программу в 2015 году на чемпионате мира в Шанхае.

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Прыжок, являющийся в основном мужской прерогативой, исполняли немногие женщины. Первой в 1988 году была японка Мидори Ито, затем прыжок исполняли Тоня Хардинг, Людмила Нелидина, Юкари Накано, Мао Асада, Рика Кихира, Мираи Нагасу и Алиса Лю.

«Аксель Лизы “дышит” положительно, я думаю и надеюсь, что она покажет настоящий чистый тройной аксель на прокатах. Он в планах есть. Начинается новая эра фигурного катания, и она будет интересной», — сказал Мишин.

«Летом мы продуктивно поработали — обе программы готовы и они, на мой взгляд, очень удачны и хорошо ложатся на индивидуальные особенности спортсменки, — продолжил тренер. — Короткая программа — танго, а в произвольной — под “олд фешн мьюзик”, Лиза — счастливая женщина 20-х годов прошлого века, это девушка, переходящая во взрослую ипостась, довольная собой, разбившая бесчисленное количество мужских сердец».

«Будет интересно»

Мишин напомнил, что в нынешнем сезоне мировому фигурному катанию предстоит пережить серьезные изменения. «Переход на систему оценок с “-5/+5” на “-3/+3” — такое же революционное явление, как когда-то была отмена обязательных фигур, — отметил Мишин. — Думаю, этот будет сезон волнений в океане фигурного катания, и только по окончании этого шторма что-то прояснится».

«Когда отменили обязательное упражнение, многое изменилось. Поменялась оценка за талант, появились новые специалисты, дизайнеры, музыкальные редакторы. Судьи перестали ползать по льду на коленках, выясняя, что же там происходило с ребром, какими были крюки. То, что происходит сегодня, тоже революция, будет интересно», — подчеркнул специалист.

«Как тренер, который всю жизнь занимался теорией прыжков, я испытываю ностальгические чувства, когда хорошие вращения на “плюс пять” будут стоить выше, чем сложнейшие четверные, выполненные с небольшой помаркой, — продолжил тренер. — Вращения на “плюс пять” могут сделать тысячи, четверной с маленькой помаркой — единицы. В данном случае я опасаюсь появления волюнтаризма».