Фигурному катанию нужны перемены. Но не те, которые продвигают чиновники

Источник: Sport24

Реформа № 1. Ужесточить контроль над судьями

Фигурное катание — один из самых субъективных видов спорта. И разногласия с судьями здесь практически неизбежны. Не спасает даже сложная (особенно по сравнению с классическими «6.0») система выставления оценок. Если надо, судьи легко забывают про многочисленные критерии и ловко манипулируют своим правом раздавать надбавки за сложность.

До 2016 года все это можно было делать еще и анонимно — в итоговых протоколах обходились без имен и других опознавательных признаков. Теперь все немного иначе. У каждого судьи есть порядковый номер, а в отдельном файле — расшифровка, кто есть кто. Правда, объективности в оценках это не прибавило.

Сейчас в судейской бригаде девять человек. Итоговая оценка получается предельно просто — выставленные баллы суммируются и вычисляется среднее значение. В теории все правильно и логично. На деле — отклонение оценки хотя бы одного судьи может серьезно повлиять на итоговый результат. И тут самое время вспомнить про негласные коалиции и блоки. Их три: американский (США, Канада, иногда — Западная Европа), европейский (Россия, страны СНГ и Восточная Европа) и азиатский (Китай, Япония и Корея). Читая итоговые протоколы (и оценивая качество работы судей), важно не забывать об этом.

Простой пример — произвольная программа женщин в олимпийском Пхенчхане. Пока Алина Загитова, Евгения Медведева и Кейтлин Осмонд разыгрывали золото на льду, судьи из России и Канады боролись за медали в протоколе. Так, канадка не заметила ошибку Кейтлин и поставила ей итоговые 157,62 балла. Чтобы понимать, насколько справедливо, просто представьте, что Алина Загитова получила примерно столько же за безупречный (и тогда еще рекордный) прокат во время командного турнира. При этом судья из России выставила Кейтлин почти на 13 баллов меньше, отправив ее на четвертое место.

Всего этого просто избежать, отбрасывая самую высокую и низкую оценки. Так судьям будет сложнее подгонять результаты.

Реформа № 2. Составить более сбалансированный календарь

Международный сезон в фигурном катании начинается в октябре и заканчивается в конце апреля. Самыми насыщенными получаются осенние месяцы — каждую неделю новый этап Гран-при. Правда, стартовать получится не на всех. Лидеры мирового рейтига имеют право заявиться на два этапа (при этом в каждом не больше 12 участников), удачное выступление на которых позволяет отобраться в финал. Таким образом, у самых успешных фигуристов в начале сезона получается три международных старта за два месяца. А дальше — почти двухмесячный перерыв перед чемпионатом Европы и еще столько же перед чемпионатом мира.

Такие паузы мешают всем. Спортсменам без соревнований сложно поддерживать форму, Международному союзу конькобежцев (ИСУ) — интерес к фигурному катанию. В итоге национальные федерации серьезно недобирают по ходу сезона. Самый показательный пример — Китай. Местная федерация впервые за долгое время отказалась от проведения этапа Гран-при — не хватает ресурсов, чтобы провести соревнования на должном уровне. И это странно, учитывая, что за сборную Китая выступает один из лидеров мужского одиночного катания Боян Цзин, а в соревнованиях спортивных пар китайцы на протяжении всего олимпийского цикла практически нив чем не уступали канадцам.

Решить проблему, кажется, несложно: добавить несколько этапов Гран-при, а финал перенести во вторую половину сезона.

Ритмичный календарь поможет сохранить внимание лояльной публики и расширить аудиторию. Новые этапы в качестве эксперимента можно привезти даже в Южную Америку. Там уже есть своя чемпионка — Айседора Уильямс из Бразилии. Девушка принимала участие в Олимпийских играх в Сочи (30-е место) и Пхенчхане (24-е место). А на старте прошлого сезона стала второй на челленджере в Латвии.

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Реформа № 3. Обязать фигуристов в каждом сезоне показывать новые программы

В ИСУ так увлеклись технической сложностью программ, что пропустили один важный момент — многие фигуристы стали показывать одни и те же программы несколько сезонов подряд. Понять это можно. Правила меняются быстро и в сторону усложнения, поэтому выучить что-то новое за три с небольшим месяца межсезонья непросто. В результате первая половина сезона уходит на то, чтобы доработать программы и исправить ошибки. А эту часть работы ни зрители, ни судьи видеть не должны.

Но смотреть два года подряд одно и то же откровенно скучно. К тому же повторяться не слишком справедливо по отношению к соперникам, которые готовят новые программы и тратят часть сезона на то, чтобы их обкатать.

Чтобы борьба была равной, все должны начинать сезон с новыми программами. Любые повторы — под запретом. Исключение можно сделать только для спортсменов, которые переживают переходный сезон — из юниорского во взрослое катание. У них и так много перемен.

Реформа № 4. Систематизировать выбор музыки

Чаще, чем с программами, фигуристы повторяются только с музыкой, которую выбирают для своих программ. Из композиций давно можно составить hate-лист — так часто они повторяются и так сильно надоели болельщикам. Крейг Армстронг, Фредерик Шопен или Эннио Марриконе могут звучать до 10 раз за один соревновательный день.

На эксперименты решаются единицы. А жаль — такие программы почти всегда отлично воспринимаются и болельщиками, и судьями. Так, произвольная программа на музыку из документального фильма «Неизвестный известный» о бывшем министре обороны США Дональде Рамсфелде помогла Ксении Столбовой и Федору Климову победить в финале Гран-при с личным рекордом — 154,60 балла. Это было еще в сезоне-2015/16. Лучше не было.

Тяжелее всего танцорам — им музыкальные ритмы ИСУ задает заранее. В этом сезоне взрослые будут танцевать в ритме танго романтика, юниоры —в ритме аргентинского танца. И это тревожно — слишком много привычных композиций.

При этом в ИСУ давно обратили внимание на музыку. Чтобы выбор стал богаче, начиная с сезона-2014/15, фигуристам разрешили выбирать для своих программ композиции со словами. Но этого оказалось недостаточно. Музыка все равно повторяется от сезона к сезону. Все может измениться, если ИСУ введет более четкие правила выбора. Можно ввести систему, привязанную к рейтингу. Первыми выбирают фигуристы из первой десятки, через неделю — следующие десять — и так далее. При этом в случае совпадения преимущество получают спортсмены с более высоким рейтингом. А в конце каждого сезона можно выбирать 3−5 композиций, которые в следующем году звучать не должны. Начать можно с «Болеро», «Половецких плясок» и «Кармен».

Реформа № 5. Установить дополнительные критерии для перехода девочек во взрослое катание

На конгрессе ИСУ, который проходил в испанской Севилье этим летом, всерьез обсуждали повышение возрастного ценза в соревнованиях женщин — с нынешних 15-ти до 17-ти лет. В России многие связали это с олимпийским золотом Алины Загитовой и паникой, которую периодически вызывают успехи совсем юных российских фигуристок. Но это не так.

Разговоры о том, что нужно пересмотреть возрастные ограничения начались еще пару лет назад. Мотивация ИСУ, на самом деле, простая и понятная. Чиновники рассчитывают как можно дольше сохранить в деле своих главных звезд. Сейчас, переживая переходный возраст, даже признанные лидеры начинают проигрывать в технике более юным участницам.

В женском фигурном катании действуют свои законы, здесь в отличие от других видов, взрослые физиологически не могут исполнять то, что относительно легко делают дети. Потому выбор невелик: либо смириться и уступить место в топе детям, либо завершить карьеру после одного-двух относительно удачных сезонов.

При этом сами дети тоже рискуют. В первую очередь — здоровьем. Вряд ли кто-то всерьез задумывался о том, как многочасовые тренировки, во время которых отрабатываются сложнейшие четверные прыжки, сказываются на состоянии растущего организма. Кроме того, сейчас первый взрослый сезон у девушек приходится аккурат на переходный возраст. Пережить его в таких условиях тяжело вдвойне.

Примеров — масса. Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева не смогла отобраться на Олимпиаду в Сочи и признавалась позже, что просто не справилась с давлением и проблемами переходного возраста. Юлия Липницкая продержалась в олимпийском сезоне, но практически полностью пропустила следующий, потом боролась с травмами, анорексией и в конечном итоге завершила карьеру в 19 лет. А бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая, которая удачно стартовала, когда ей было 15, несколько лет подряд не может показать стабильный результат. Одна из главных интриг нового сезона — как его переживет взрослеющая Загитова.