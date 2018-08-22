Медведева едет к Тутберидзе: болельщики ждут скандала

Источник: Reuters

До старта нового сезона в фигурном катании остается все меньше времени. Первый этап Гран-при пройдет в американском городе Эверетт с 19 по 21 октября.

Перед этим представители сборной России примут участие в контрольных прокатах, которые пройдут 9 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». Еще раньше спортсмены примут участие в сборе в Новогорске.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что в Новогорск прибудет двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева.

«Мы постоянно на связи. Сейчас Евгения готовится к контрольным прокатам. Перед ними, как и все спортсмены нашей команды, она примет участие в основном сборе в Новогорске», — сообщил Коган.

Поклонники фигурного катания, а также любители скандалов и интриг в мире спорта с нетерпением ждут предстоящую встречу Медведевой с бывшим тренером Этери Тутберидзе. Нельзя исключать, что для кого-то эта тема важнее, чем новые программы фигуристов.

Спортсменка ушла от специалиста в мае 2018 года. Расставание прошло не слишком гладко. Сообщалось, что между учителем и ученицей были сложные отношения после Олимпийских игр, когда Евгения уступила золото еще одной представительнице группы Тутберидзе Алине Загитовой.

Тренер жестко прокомментировала уход Медведевой из группы.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое.

А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Возможно, тренер будет ждать свое заслуженное «спасибо» и букет цветов как раз на сборах, а может на контрольных прокатах.

Сейчас Медведева готовится к предстоящему сезону с канадским специалистом Брайаном Орсером и хореографом Дэвидом Уилсоном.

Мама Медведевой Жанна Девятова сообщила, что специалисты тоже прибудут в Москву на контрольные прокаты.

«Орсер и Уилсон прилетят в Россию непосредственно к началу мероприятия. Женя появится в столице на сутки раньше и планирует провести первую тренировку в Новогорске 6 сентября», — сказала Девятова.

Однако Орсер не сможет посетить чемпионат России, который пройдет в Саранске. Вместо этого канадец отправится на первенство Японии, где будет выступать другой его подопечный Юдзуру Ханю.

«Работать с Женей в Саранске будет помощница Орсера Трейси Уилсон, а сам Брайан полетит в Японию. Так совпало, что в одни сроки с чемпионатом России там будет проходить национальное первенство, на котором будет выступать Юдзуру Ханю», — добавила мама спортсменки.

Новые программы Медведевой остаются в тайне. Сама Женя в инстаграме сообщила лишь названия композиций, под которые она будет выступать.

Короткая программа будет представлена под джазовую музыку Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул.

В произвольной программе Медведева будет выступать под композиции китайского виолончелиста Йо Йо Ма. Первая часть будет исполняться под мелодии Mumuki, а вторая — под Libertango.

Также фигуристка сменила свой имидж. Женя выложила в инстаграм фото с новой прической. Сама спортсменка уточнила, что отстриженная челка была у нее в шесть лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmnycu_B9gA/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bmnycu_B9gA/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Назад в 2005г. ??✨ Уточнение: я была с такой стрижкой в 6 лет</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-18T13:20:26+00:00">18 Авг 2018 в 6:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мнения поклонников разделились: кто-то высоко оценил новый образ спортсменки, а кого-то такие перемены расстроили.

Критики этим летом Медведева начиталась прилично. Сам уход от Тутберидзе вызвал немало гнева у любителей фигурного катания. Но чем дальше, тем интереснее.

Спортсменку стали упрекать за то, что она начала подписывать свои посты на английском. Некоторые подписчики жаловались, что не понимают язык, а для кого-то записи на иностранном языке ассоциировались с отсутствием патриотичности у спортсменки. Мол, сначала в Канаду уехала, а потом и по-русски перестала говорить.

Шквал негатива вынудил подписывать снимки на двух языках. Но, как говорится, осадок у любителей русской письменности остался.

«Женечка, а куда делись посты на русском?» — спросила одна из подписчиц.

«Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако», — ответила фигуристка, не скрывая своего негодования.

Тема предательства России раз за разом поднимается подписчиками Медведевой.

«Зачем ты нас предала?» — написал пользователь инстаграма.

«Обожаю. Вот именно поэтому я знаю своих настоящих фанатов лично. И я им благодарна, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе», — прокомментировала Медведева данный диалог со своим подписчиком в инстаграме.