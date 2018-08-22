Почему аннулированы все рекорды Медведевой и Загитовой?

Источник: РИА "Новости"

Ныне действующая система подсчета очков в фигурном катании практикуется ISU с 2005 года. По сравнению с прежней, шестибалльной, которая существовала более 100 лет, она значительно сложнее, но при этом объективнее. Ее преимущество заключается в том, что арбитры имеют возможность учитывать и оценивать множество параметров, причем необъективность и даже предвзятость судей (достаточно распространенное в фигурном катании явление) вычисляется в рамках новой системы гораздо быстрее и четче.

В оценках каждого из видов программы (одиночное катание, парное, танцы на льду) есть существенные отличия, но фундаментальное значение имеет так называемая «шкала ценности» (Scale of Value, SOV), по которой определяется уровень исполнения (Grade of Execution, GOE).

До нынешнего сезона GOE рассчитывался в балльной градации от «минус 3» до «плюс 3». Последний конгресс ISU принял решение удлинить «плечо» до «минус 5 — плюс 5». Иными словами, потери очков, связанные с падениями и ошибками, станут больше, а нередко практикуемые «обозначения» сложных прыжков, которые дают преимущество просто за счет базовой оценки (нехитрая формула «попытался, но не получилось»), — бессмысленными. Соответственно, выше станут и бонусы.

ISU объясняет необходимость введения новой шкалы стремлением к большей сбалансированности программ — чтобы сложность элементов не шла в ущерб качеству. А в связи с тем, что система «плюс 5 — минус 5» неизбежно приведет к возрастанию итоговой суммы баллов, все прежние рекорды принято считать недействительными. Точнее, в формулировке ISU, «историческими».

Прежние рекорды:

Мужчины, короткая программа

Юдзуру Ханю (Япония) — 112, 72 балла (установлен 22 сентября 2017 года).

Мужчины, произвольная программа

Юдзуру Ханю — 223,20 (1 апреля 2017).

Мужчины, сумма

Юдзуру Ханю — 330,43 (12 декабря 2015).

Женщины, короткая программа

Алина Загитова (Россия) — 82,92 (21 февраля 2018).

Женщины, произвольная программа

Евгения Медведева (Россия) — 160,46 (20 апреля 2017).

Женщины, сумма

Евгения Медведева — 241,31 (23 апреля 2017).

Пары, короткая программа

Татьяна Волосожар — Максим Траньков (Россия) — 84,17 (11 февраля 2014).

Пары, произвольная программа

Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 162,86 (15 февраля 2018).

Пары, сумма

Алена Савченко — Бруно Массо — 245, 84 (22 марта 2018).

Танцы на льду, короткий танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 83,73 (23 марта 2018).

Танцы на льду, произвольный танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон — 123,47 (24 марта 2018).

Танцы на льду, сумма

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон — 207,20 (24 марта 2018).

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