Плющенко считает, что Медведева ушла к потрясающему тренеру

«Она (Медведева) ушла к хорошему тренеру, к потрясающему тренеру, который воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса, призёра Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира. Большая скамейка у этого тренера спортсменов, кстати, из разных стран», — сказал Плющенко журналистам.

«Поэтому, я думаю, что Женя будет продолжать тренироваться и покажет очень хороший результат. Но на следующий год, через один год, к Олимпиаде, будет сложно. У нас сейчас растут очень хорошие девочки, прыгают все четверные прыжки. Это просто фантастика. В женском одиночном катании следующая Олимпиада будет очень интересная. Думаю, что весь пьедестал будет наш», — добавил Плющенко.