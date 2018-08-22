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22:02 (мск), источник: Р-Спорт

Плющенко считает, что Медведева ушла к потрясающему тренеру

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева ушла к потрясающему тренеру и еще покажет хороший результат, но через год ей будет сложно, так как сейчас подрастает очень сильная смена в российском женском одиночном катании, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Медведева после окончания олимпийского сезона приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать в группе канадского специалиста Брайана Орсера.

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«Она (Медведева) ушла к хорошему тренеру, к потрясающему тренеру, который воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса, призёра Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира. Большая скамейка у этого тренера спортсменов, кстати, из разных стран», — сказал Плющенко журналистам.

«Поэтому, я думаю, что Женя будет продолжать тренироваться и покажет очень хороший результат. Но на следующий год, через один год, к Олимпиаде, будет сложно. У нас сейчас растут очень хорошие девочки, прыгают все четверные прыжки. Это просто фантастика. В женском одиночном катании следующая Олимпиада будет очень интересная. Думаю, что весь пьедестал будет наш», — добавил Плющенко.

Фигуристка Евгения Медведева уедет к новому тренеру в Канаду
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