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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Ковтун: Причинами ухода от Буяновой стали гордость и упрямство

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун заявил в интервью РИА Новости, что со временем понял причины, побудившие его уйти от тренера Елены Буяновой.

Источник: РИА "Новости"

Фигурист, ставший под руководством Буяновой лучшим одиночником страны, расстался с тренером в конце сезона-2016 и вернулся спустя два года.

«Незадолго до того, как я принял решение уйти к (Инне) Гончаренко, у меня где-то в глубине души было понимание, что нам с Еленой Германовной нужно было о многом просто откровенно поговорить. Но где-то я был слишком гордый и упрямый, на какие-то вещи Елена Германовна в моем понимании должна была обращать внимание, а поскольку не обращала, мне начало казаться, что я совершенно ее не интересую», — сказал Ковтун.

«Сейчас же просто прошло время, и все эти вещи стали очевидными. Вообще, мне кажется, что я сильно повзрослел, да и Елена Германовна стала как-то иначе ко мне относиться. Во всяком случае, мне нравится, как сейчас у нас складываются отношения и идет работа», — добавил Ковтун.

Фигурист отметил, что решение вернуться к прежнему тренеру принял без колебаний: «Это был именно щелчок. Хоп — и картинка четко сложилась. Я отчетливо осознал, что нахожусь не на своем месте, а в подобных случаях не в моем характере тратить лишнее время на дальнейшие размышления. Так что спустя десять минут я уже действовал».

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