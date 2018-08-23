Ковтун: Причинами ухода от Буяновой стали гордость и упрямство

Источник: РИА "Новости"

Фигурист, ставший под руководством Буяновой лучшим одиночником страны, расстался с тренером в конце сезона-2016 и вернулся спустя два года.

«Незадолго до того, как я принял решение уйти к (Инне) Гончаренко, у меня где-то в глубине души было понимание, что нам с Еленой Германовной нужно было о многом просто откровенно поговорить. Но где-то я был слишком гордый и упрямый, на какие-то вещи Елена Германовна в моем понимании должна была обращать внимание, а поскольку не обращала, мне начало казаться, что я совершенно ее не интересую», — сказал Ковтун.

«Сейчас же просто прошло время, и все эти вещи стали очевидными. Вообще, мне кажется, что я сильно повзрослел, да и Елена Германовна стала как-то иначе ко мне относиться. Во всяком случае, мне нравится, как сейчас у нас складываются отношения и идет работа», — добавил Ковтун.