Плющенко: Сотникова продолжит тренировки, но с акцентом на показательные выступления

В пятницу фигуристка объявила, что пропустит сезон-2018/19, однако не исключила своего возвращения на лед в будущем.

«Аделина тренируется, готовится к выступлению в большом проекте — шоу “Лебединое озеро”, — рассказал Плющенко. — Это мое шоу, совместное с Большим театром, будет выступать наша прима Ольга Смирнова. У Сотниковой есть готовый показательный номер. В этом году она уже точно не примет участия в соревнованиях».

«Она продолжает тренироваться уже для себя, для шоу. Аделина будет участвовать в различных показательных выступлениях: мировых, наших — у нас очень много планов», — добавил Плющенко.

Сотникова начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве у Анны Патрикеевой, в восемь лет перешла в ЦСКА, в группу тренера Елены Буяновой. На Олимпийских играх в Сочи спортсменка стала второй в короткой программе, уступив лидерство кореянке Ким Ён А, однако за произвольное выступление получила высокие оценки и по сумме двух программ одержала победу, став первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.