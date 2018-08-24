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17:29 (мск), источник: ТАСС

Плющенко: Сотникова продолжит тренировки, но с акцентом на показательные выступления

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова продолжает тренироваться, но в нынешнем сезоне сосредоточится на показательных выступлениях. Об этом ТАСС сообщил тренер 22-летней спортсменки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В пятницу фигуристка объявила, что пропустит сезон-2018/19, однако не исключила своего возвращения на лед в будущем.

«Аделина тренируется, готовится к выступлению в большом проекте — шоу “Лебединое озеро”, — рассказал Плющенко. — Это мое шоу, совместное с Большим театром, будет выступать наша прима Ольга Смирнова. У Сотниковой есть готовый показательный номер. В этом году она уже точно не примет участия в соревнованиях».

«Она продолжает тренироваться уже для себя, для шоу. Аделина будет участвовать в различных показательных выступлениях: мировых, наших — у нас очень много планов», — добавил Плющенко.

Сотникова начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве у Анны Патрикеевой, в восемь лет перешла в ЦСКА, в группу тренера Елены Буяновой. На Олимпийских играх в Сочи спортсменка стала второй в короткой программе, уступив лидерство кореянке Ким Ён А, однако за произвольное выступление получила высокие оценки и по сумме двух программ одержала победу, став первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

После Игр фигуристка пропустила два сезона из-за травм и принимала участие в различных шоу. В апреле 2017 года Сотникова начала сотрудничать с Плющенко. На счету Сотниковой два серебра чемпионата Европы (2013, 2014).

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