Аделина Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19

После Игр в Сочи Сотникова не добивалась крупных успехов, пропустив два сезона из-за травм. Однако с фигурным катанием спортсменка не расставалась, принимая участие в различных шоу.

«По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется», — сказала Сотникова.

«Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — добавила она.

Сотникова заявила, что в новом сезоне будет выступать в шоу своего тренера Евгения Плющенко. «Всех денег мира не заработаешь, я довольствуюсь тем, что имею, мне грех жаловаться. Я вполне справляюсь со своими обязанностями, чтобы помогать своей семье, я рада, что могу это делать (Сотникова оплачивает лечение младшей сестры, которая страдает от врожденного заболевания — прим. ТАСС). Родители мной гордятся, мне этого достаточно», — рассказала спортсменка.

Сотникова отметила невероятный прогресс российских фигуристок

В прошлом сезоне молодые российские фигуристки, в том числе 14-летняя Александра Трусова, начали исполнять четверной прыжок, который раньше входил только в программу мужских соревнований. «Я с гордостью вижу, как растет наше фигурное катание, с 2009 года идет невероятный прогресс в технике не только у девочек. Все хотят победить, все рвутся, все пашут, это видно. У меня нет зависти к девочкам, которые выполняют четверные прыжки, я прекрасно понимаю, что нужно делать, все зависит только от меня», — отметила Сотникова.

На прошлой неделе Международный союз конькобежцев анонсировал изменения в системе оценивания программ фигуристов. Теперь элементы будут оцениваться по шкале от -5 до +5 баллов, а не от -3 до +3, как было раньше.

«Нам дают новые правила — мы делаем, другого выбора у нас нет, — прокомментировала данные изменения Сотникова. — Новая система, значит новая система, не мы решаем, наша задача — придерживаться установленных критериев. Где-то есть определенные плюсы, минусы, но это не наша забота. У нас есть работа, мы должны ее делать», — заключила фигуристка.