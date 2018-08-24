Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при

В пятницу пары представили произвольную программу. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили за свой прокат 120,42 балла. По сумме двух программ Мишина и Галлямов набрали 184,80 (64,38 за короткую программу) балла и заняли итоговое первое место.