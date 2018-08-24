Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на первом этапе юниорского
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на первом этапе юниорского
В пятницу пары представили произвольную программу. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили за свой прокат 120,42 балла. По сумме двух программ Мишина и Галлямов набрали 184,80 (64,38 за короткую программу) балла и заняли итоговое первое место.
Второе место в итоговом протоколе заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, в активе которых после двух программ 173,37 (57,95 + 115,42) балла. Замкнули тройку лучших Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набравшие 173,24 (60,14 + 113,10) балла.