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20:54 (мск), источник: Р-Спорт

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на первом этапе юниорского Гран-при в Братиславе.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу пары представили произвольную программу. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили за свой прокат 120,42 балла. По сумме двух программ Мишина и Галлямов набрали 184,80 (64,38 за короткую программу) балла и заняли итоговое первое место.

Второе место в итоговом протоколе заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, в активе которых после двух программ 173,37 (57,95 + 115,42) балла. Замкнули тройку лучших Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набравшие 173,24 (60,14 + 113,10) балла.

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