Идиотские игры. Плющенко можно дурачить людей, а Сотниковой — нет?
Когда Плющенко пропускал сезон за сезоном и говорил о возвращении, это считали пиаром или восхищались звездой. Сотникову за это уничтожают.
Когда Плющенко пропускал сезон за сезоном и говорил о возвращении, это считали пиаром или восхищались звездой. Сотникову за это уничтожают.
«Что за игры такие идиотские? Никто и не рассчитывал, что она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернётся. Она не выйдет никогда на соревнования. Это было ясно сразу. Она, конечно, может всё рассказывать. Мы, профессиональные люди, понимаем, что этого не произойдёт», — так жёстко, как тренер Татьяна Тарасова, победительницу Олимпиады в Сочи Аделину Сотникову, пожалуй, прежде никто не прикладывал.
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Её тренер Евгений Плющенко тоже брал паузу. И даже получал зарплату в сборной, когда не катался. Но, получается, ему можно, а Сотникова — нет?
«Я уже не могу всё это слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с Олимпийских игр, уже прошёл пятый год, как её нигде нет», — констатирует Тарасова.
И она во многом права. Завоевав золотую награду на Олимпиаде в Сочи, Аделина практически ушла со льда. Во многом тому причиной стала неприятная травма голеностопа,
Несмотря на неудачу, Аделина снова оказалась в составе сборной России на сезон 2016/17. И, несмотря на то, что
В составе сборной на сезон 2018/19 олимпийской чемпионки уже нет. Тренерский штаб команды либо предчувствовал, что Аделина сосредоточится на шоу и телепроектах, связанных с фигурным катанием, либо спортсменка заранее сообщила тренерам о решении пропустить год.
«Этот сезон я точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лёд, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется. Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — рассказала Сотникова.
Верите ли вы в то, что Сотникова вернётся на лёд? Ей 22 года, она
Но раз сама спортсменка хочет этого — почему бы и нет. Вряд ли стоит её порицать за это желание. Вряд ли для Загитовой это «идиотская игра», как выразилась Татьяна Анатольевна.
Кстати, Тарасова же верила в возвращение Евгения Плющенко после Олимпиады в Сочи. «Это колоссально!» — восхитилась тренер, когда появилась новость о том, что спортсмен,
Но он не вернулся. Да и не собирался, похоже.
До Олимпиады-2014 Плющенко долго и много лечился и выступал только на чемпионатах России. А после — не выступал вообще нигде. Но исправно вплоть до сезона (2017/18) попадал в списки сборной и рассказывал о том, что будет не прочь выступить ещё и в Пхёнчхане. Любопытно, что его включали в предолимпийские списки даже после того, как он объявил о завершении карьеры. Однако уже с 2015 года всем было понятно, что это пиар, и в большой спорт Евгений не вернётся.
Но что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, один из самых популярных людей России, глубоко погрузившийся не только в спорт, но и в
Аделина Сотникова — всего лишь первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чуть подзабытая
Так вот где кроется разница между просто чемпионкой и настоящей звездой.