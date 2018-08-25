Идиотские игры. Плющенко можно дурачить людей, а Сотниковой — нет?

Источник: РИА "Новости"

«Что за игры такие идиотские? Никто и не рассчитывал, что она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернётся. Она не выйдет никогда на соревнования. Это было ясно сразу. Она, конечно, может всё рассказывать. Мы, профессиональные люди, понимаем, что этого не произойдёт», — так жёстко, как тренер Татьяна Тарасова, победительницу Олимпиады в Сочи Аделину Сотникову, пожалуй, прежде никто не прикладывал.

А дело-то лишь в том, что Аделина решила пропустить ещё один сезон, взять ещё один год на раздумье — стоит ли ей возвращаться в большое фигурное катание.

Её тренер Евгений Плющенко тоже брал паузу. И даже получал зарплату в сборной, когда не катался. Но, получается, ему можно, а Сотникова — нет?

«Пятый год её нигде нет»

«Я уже не могу всё это слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с Олимпийских игр, уже прошёл пятый год, как её нигде нет», — констатирует Тарасова.

И она во многом права. Завоевав золотую награду на Олимпиаде в Сочи, Аделина практически ушла со льда. Во многом тому причиной стала неприятная травма голеностопа, из-за которой девушка пропустила весь сезон 2014/15. В следующем году она попыталась вернуться на самый высокий уровень, но не смогла выдержать конкуренции со стороны будущих звёзд Олимпиады в Пхёнчхане: на чемпионате России стала шестой и на международные турниры не поехала.

Несмотря на неудачу, Аделина снова оказалась в составе сборной России на сезон 2016/17. И, несмотря на то, что из-за травмы на лёд в рамках спортивных соревнований больше не выходила, удержалась даже в списке на олимпийский сезон, правда, в части резервистов.

В составе сборной на сезон 2018/19 олимпийской чемпионки уже нет. Тренерский штаб команды либо предчувствовал, что Аделина сосредоточится на шоу и телепроектах, связанных с фигурным катанием, либо спортсменка заранее сообщила тренерам о решении пропустить год.

«Этот сезон я точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лёд, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется. Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — рассказала Сотникова.

Настоящая звезда

Верите ли вы в то, что Сотникова вернётся на лёд? Ей 22 года, она по-прежнему молода и полна сил. Дай бог, долечит голеностоп, будет ещё и здорова. Но нужно ли ей, олимпийской чемпионке, подвергать себя новым истязаниям ради труднодостижимых титулов? За четыре года Медведева и Загитова так высоко подняли золотую планку, что дотянуться до неё трудно.

Но раз сама спортсменка хочет этого — почему бы и нет. Вряд ли стоит её порицать за это желание. Вряд ли для Загитовой это «идиотская игра», как выразилась Татьяна Анатольевна.

Кстати, Тарасова же верила в возвращение Евгения Плющенко после Олимпиады в Сочи. «Это колоссально!» — восхитилась тренер, когда появилась новость о том, что спортсмен, из-за боли в спине снявшийся с олимпийского турнира, вернётся в сезоне 2015/16.

Но он не вернулся. Да и не собирался, похоже.

До Олимпиады-2014 Плющенко долго и много лечился и выступал только на чемпионатах России. А после — не выступал вообще нигде. Но исправно вплоть до сезона (2017/18) попадал в списки сборной и рассказывал о том, что будет не прочь выступить ещё и в Пхёнчхане. Любопытно, что его включали в предолимпийские списки даже после того, как он объявил о завершении карьеры. Однако уже с 2015 года всем было понятно, что это пиар, и в большой спорт Евгений не вернётся.

Но что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, один из самых популярных людей России, глубоко погрузившийся не только в спорт, но и в шоу-бизнес. Для него оттягивание момента завершения карьеры — это грамотный пиар-ход.

Аделина Сотникова — всего лишь первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чуть подзабытая из-за триумфов Медведевой и Загитовой. Для неё всё то же, что делал Плющенко, — идиотские игры.