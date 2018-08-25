«Загитова — хороший человек». Интервью экс-ученицы Тутберидзе
Первое интервью 15-летней дебютантки взрослого сезона Дарьи Паненковой после ухода от Этери Тутберидзе.
Первое интервью 15-летней дебютантки взрослого сезона Дарьи Паненковой после ухода от Этери Тутберидзе.
Так получилось, что за неделю до разговора с Дарьей я случайно попала на ее прямой эфир в инстаграме. Пожелания удачи, ожидаемые вопросы про смену тренера, просьбы о фотографиях и автографах после контрольных прокатов — в общем, стандартная картина. Однако в ходе эфира Паненкова призналась, что ведет личный дневник, а потом добавила: «Сказала, что дам прочитать его маме, когда мне будет 99 лет». И в этой незначительной на первый взгляд фразе во многом отражение того, что представляет из себя современное женское одиночное катание. Большую часть участниц составляют такие вот
На вопрос о том, что почему же фигуристке пришлось внезапно уйти от Этери Тутберидзе и у кого она тренируется теперь, Паненкова пообещала рассказать сразу после контрольных прокатов, которые пройдут 9 сентября в Москве, а вот о программах будущего сезона поведала охотно.
— На контрольных прокатах представлю программы, поставленные уже у нового тренера, специалисты из Федерации фигурного катания их пока не видели, — сказала Паненкова. — Короткая будет под песню «Skyfall» певицы Адель, ее предложил тренер, а произвольная — под «You’re not from here» Лары Фабиан, это была уже моя идея. Давно хотела себе постановку под эту исполнительницу, и, наконец, моя мечта сбылась! Варианта оставить программы от предыдущего тренера не было.
МЕДВЕДЕВА И ЗАГИТОВА ПОДСКАЗЫВАЛИ, КАК ДЕЛАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
— Это же такая потеря по времени получилась. Неужели совсем не запаниковали?
— Я вообще не переживала, люблю новые программы.
— Судя по тому, как по ходу вашего прямого эфира в инстаграме Алина Загитова в шутку отправляла вас ложиться спать, вы с ней хорошие подруги?
— Да, мы действительно с Алиной хорошо общаемся. Познакомились, еще когда только перешли в группу Этери Георгиевны и
— С подругами непросто соревноваться, а в предстоящем сезоне вам это предстоит уже на ноябрьском этапе «Гран-при» в Хельсинки. Представляете, как это будет? Специально не будете обсуждать соревнования или наоборот?
— Сейчас мы с Алиной их обсуждаем, но как только приезжаем на турнир, очень мало разговариваем. Каждый настраивается на прокат
— Всегда было интересно, когда люди занимаются в одной группе, но на соревнованиях бьются за места на пъедестале и в сборной страны, может ли
— Конечно! Мне и Алина, и Женя Медведева, и Саша Трусова объясняли, как правильно или красиво сделать элемент. Даже, помню, Саша, уходя со льда, сказала мне такую фразу: «Даш, никогда не жалей о том, что ты сделала». А я тогда после проката как раз думала: «Блин, зачем я сделала лишний элемент и устала намного больше?» Но после ее слов никогда больше так не говорила и делаю всегда больше, чем надо.
ПЫТАЛАСЬ УЧИТЬ ЧЕТВЕРНОЙ САЛЬХОВ
— Со стороны кажется, что Трусова просто инопланетянка со всеми своими четверными прыжками. Когда она их приземляла прямо рядом с вами, какие мысли приходили в голову?
— Никаких. На тренировке всегда погружена в себя и мысли только о
— А сами пытались учить?
-Я пробовала четверной сальхов 2−3 года назад, но меня не сильно крутит и высота небольшая для четверного прыжка. В конце прошлого сезона часто выезжала его чисто, но в этом пока даже не пробовала прыгать. Над чем удалось поработать в межсезонье? Cчитаю, что улучшила скольжение. Посмотрим, что скажут специалисты.
МАМА СЛЕДИТ ЗА ПИТАНИЕМ И ИНОГДА ЗАСТАВЛЯЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
— Прыжки во второй половине программ были одной из ваших «фишек». Огорчились, когда внесли изменения в правила и теперь повышенная оценка будет только за три последних прыжка?
— Да, немного расстроилась. Но все изменения к лучшему (улыбается).
— При виде Алины Загитовой и Евгении Медведевой поражаешься — какие же они миниатюрные. Со спины больше 14 лет нельзя дать ни одной. Вы же как обычная девушка в 15 лет. Вам сложнее прыгать
— Я уже в прошлом сезоне заметила, что очень тяжело набираю форму. Очень долго вспоминала, как прыгать, не могла накатать программу. В этом сезоне все еще сложнее, и меня это очень волнует. Но надеюсь, скоро пройдет. Всегда себе говорю: все будет так, как должно быть, всегда все делается к лучшему, даже если кажется, что к худшему.
— За многими более или менее успешными фигуристками стоят мамы…
— У меня все так же, как и у других. Мама отвозит на каток, следит за моим питанием, иногда ей приходится заставлять меня. А еще успокаивает, если
— Сильно устаете после тренировок? Сил на
— Очень, поскольку пытаюсь все силы оставить на тренировке. Но вечером хожу гулять с друзьями, чтоб не сидеть дома. Правда, не показываю, что устала, думаю, это никому не интересно. И в выходные тоже обязательно гуляю, так как если целый день просижу дома, ноги будут вялыми на тренировке.
— Возвращаясь к старту будущего сезона, за какой результат поставите себе «пятерку»?
— Буду стараться кататься чисто и показывать все, что могу. А «пятерку» себе никогда не поставлю — всегда найду, за что покритиковать.