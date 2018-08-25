«Загитова — хороший человек». Интервью экс-ученицы Тутберидзе

Источник: Спорт-Экспресс

Так получилось, что за неделю до разговора с Дарьей я случайно попала на ее прямой эфир в инстаграме. Пожелания удачи, ожидаемые вопросы про смену тренера, просьбы о фотографиях и автографах после контрольных прокатов — в общем, стандартная картина. Однако в ходе эфира Паненкова призналась, что ведет личный дневник, а потом добавила: «Сказала, что дам прочитать его маме, когда мне будет 99 лет». И в этой незначительной на первый взгляд фразе во многом отражение того, что представляет из себя современное женское одиночное катание. Большую часть участниц составляют такие вот девочки-девушки 15−18 лет. В жизни они — еще подростки со своими секретами и переживаниями. И об этом ни в коем случае нельзя забывать.

На вопрос о том, что почему же фигуристке пришлось внезапно уйти от Этери Тутберидзе и у кого она тренируется теперь, Паненкова пообещала рассказать сразу после контрольных прокатов, которые пройдут 9 сентября в Москве, а вот о программах будущего сезона поведала охотно.

— На контрольных прокатах представлю программы, поставленные уже у нового тренера, специалисты из Федерации фигурного катания их пока не видели, — сказала Паненкова. — Короткая будет под песню «Skyfall» певицы Адель, ее предложил тренер, а произвольная — под «You’re not from here» Лары Фабиан, это была уже моя идея. Давно хотела себе постановку под эту исполнительницу, и, наконец, моя мечта сбылась! Варианта оставить программы от предыдущего тренера не было.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BSOuFtOF2CA/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.675925925925924% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSOuFtOF2CA/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Moscow❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/_d_panenkova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дарья Паненкова</a> (@_d_panenkova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-29T17:13:26+00:00">29 Мар 2017 в 10:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

МЕДВЕДЕВА И ЗАГИТОВА ПОДСКАЗЫВАЛИ, КАК ДЕЛАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ

— Это же такая потеря по времени получилась. Неужели совсем не запаниковали?

— Я вообще не переживала, люблю новые программы.

— Судя по тому, как по ходу вашего прямого эфира в инстаграме Алина Загитова в шутку отправляла вас ложиться спать, вы с ней хорошие подруги?

— Да, мы действительно с Алиной хорошо общаемся. Познакомились, еще когда только перешли в группу Этери Георгиевны и как-то сразу стало ясно, что понимаем друг друга с полуслова. Очень нравится с ней общаться, Алина всегда поддержит, подбодрит, повеселит. Или погрустим вместе. В общем, она хороший человек.

— С подругами непросто соревноваться, а в предстоящем сезоне вам это предстоит уже на ноябрьском этапе «Гран-при» в Хельсинки. Представляете, как это будет? Специально не будете обсуждать соревнования или наоборот?

— Сейчас мы с Алиной их обсуждаем, но как только приезжаем на турнир, очень мало разговариваем. Каждый настраивается на прокат по-своему. Уже после можно спокойно пообщаться. Думаю, все будет как раньше, однако, посмотрим.

— Всегда было интересно, когда люди занимаются в одной группе, но на соревнованиях бьются за места на пъедестале и в сборной страны, может ли кто-то по доброте душевной подойти и подсказать: «Слушай, ты вот лутц немного неправильно делаешь, нужно вот так…»?

— Конечно! Мне и Алина, и Женя Медведева, и Саша Трусова объясняли, как правильно или красиво сделать элемент. Даже, помню, Саша, уходя со льда, сказала мне такую фразу: «Даш, никогда не жалей о том, что ты сделала». А я тогда после проката как раз думала: «Блин, зачем я сделала лишний элемент и устала намного больше?» Но после ее слов никогда больше так не говорила и делаю всегда больше, чем надо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiRdbPojDfg/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.48612652608213% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiRdbPojDfg/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/darya__panenkova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Daria Panenkova</a> (@darya__panenkova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-02T11:07:52+00:00">2 Май 2018 в 4:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПЫТАЛАСЬ УЧИТЬ ЧЕТВЕРНОЙ САЛЬХОВ

— Со стороны кажется, что Трусова просто инопланетянка со всеми своими четверными прыжками. Когда она их приземляла прямо рядом с вами, какие мысли приходили в голову?

— Никаких. На тренировке всегда погружена в себя и мысли только о каких-то своих элементах. Но когда Саша их исполнила, я задалась вопросом: «Как она это делает?» А потом уже мы к этому привыкли.

— А сами пытались учить?

-Я пробовала четверной сальхов 2−3 года назад, но меня не сильно крутит и высота небольшая для четверного прыжка. В конце прошлого сезона часто выезжала его чисто, но в этом пока даже не пробовала прыгать. Над чем удалось поработать в межсезонье? Cчитаю, что улучшила скольжение. Посмотрим, что скажут специалисты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmYT0xZjbVt/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmYT0xZjbVt/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С селфиком на прогулке???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/darya__panenkova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Daria Panenkova</a> (@darya__panenkova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-12T13:04:13+00:00">12 Авг 2018 в 6:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

МАМА СЛЕДИТ ЗА ПИТАНИЕМ И ИНОГДА ЗАСТАВЛЯЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

— Прыжки во второй половине программ были одной из ваших «фишек». Огорчились, когда внесли изменения в правила и теперь повышенная оценка будет только за три последних прыжка?

— Да, немного расстроилась. Но все изменения к лучшему (улыбается).

— При виде Алины Загитовой и Евгении Медведевой поражаешься — какие же они миниатюрные. Со спины больше 14 лет нельзя дать ни одной. Вы же как обычная девушка в 15 лет. Вам сложнее прыгать из-за этого? Был тот страшный для фигуристок момент, когда тело словно становится чужим?

— Я уже в прошлом сезоне заметила, что очень тяжело набираю форму. Очень долго вспоминала, как прыгать, не могла накатать программу. В этом сезоне все еще сложнее, и меня это очень волнует. Но надеюсь, скоро пройдет. Всегда себе говорю: все будет так, как должно быть, всегда все делается к лучшему, даже если кажется, что к худшему.

— За многими более или менее успешными фигуристками стоят мамы…

— У меня все так же, как и у других. Мама отвозит на каток, следит за моим питанием, иногда ей приходится заставлять меня. А еще успокаивает, если что-то не получается, дает нужные советы и вообще многое делает для меня. Могу только сказать ей «спасибо» с большой буквы за то, что терпит меня и делает все, чтобы я была счастливой.

— Сильно устаете после тренировок? Сил на что-то хватает или только на то, чтобы полежать в тишине, как рассказывала о своем выходном Медведева?

— Очень, поскольку пытаюсь все силы оставить на тренировке. Но вечером хожу гулять с друзьями, чтоб не сидеть дома. Правда, не показываю, что устала, думаю, это никому не интересно. И в выходные тоже обязательно гуляю, так как если целый день просижу дома, ноги будут вялыми на тренировке.

— Возвращаясь к старту будущего сезона, за какой результат поставите себе «пятерку»?