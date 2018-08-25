Школа фигурного катания Плющенко откроется в сентябре в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

«Хоккейный клуб СКА и Академия Евгения Плющенко запускают совместный проект на базе многофункционального спортивного комплекса “Хоккейный город” — детскую школу фигурного катания. Юные спортсмены начнут тренировки уже в сентябре», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что группы в школе для детей от 2 до 6 лет будут сформированы в соответствии с возрастными категориями. При этом занятия будут проходить как на льду, так и в зоне общей физической подготовки.

Победитель зимних Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы Евгений Плющенко является главным тренером Академии фигурного катания Angels of Plushenko, открывшейся в Москве в апреле 2017 года.