Школа фигурного катания Плющенко откроется в сентябре в Петербурге
ТАСС, 25 августа. Академия фигурного катания Евгения Плющенко откроется в сентябре на базе многофункционального спорткомплекса «Хоккейный город» в
ТАСС, 25 августа. Академия фигурного катания Евгения Плющенко откроется в сентябре на базе многофункционального спорткомплекса «Хоккейный город» в
«Хоккейный клуб СКА и Академия Евгения Плющенко запускают совместный проект на базе многофункционального спортивного комплекса “Хоккейный город” — детскую школу фигурного катания. Юные спортсмены начнут тренировки уже в сентябре», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что группы в школе для детей от 2 до 6 лет будут сформированы в соответствии с возрастными категориями. При этом занятия будут проходить как на льду, так и в зоне общей физической подготовки.
Победитель зимних Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы Евгений Плющенко является главным тренером Академии фигурного катания Angels of Plushenko, открывшейся в Москве в апреле 2017 года.
«Хоккейный город» был открыт недалеко от Ледового дворца в Петербурге в 2017 году для для совершенствования хоккейного мастерства и подготовки воспитанников системы СКА. Комплекс включает в себя универсальный спортивный зал, две ледовые арены, центр хоккейного развития, отель, экипировочный центр, музей хоккея, медицинский центр, ресторан и другие объекты.