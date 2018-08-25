Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант0
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Ним0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Черноморец Од1
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М2
Байер0
Футбол. Зарубежный
23:15
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:15
Алавес0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус2
Лацио0
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ3
Анже1
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия2
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург0
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д1
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон Уондерерс1
Манчестер Сити1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат1
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
20:18 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Щербакова победила на первом в сезоне этапе юниорского Гран-при

ТАСС, 25 августа. Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом в сезоне этапе юниорского Гран-при, который прошел в Братиславе. По сумме короткой и произвольной программ россиянка показала результат 205,39 балла.

Спортсменки продемонстрировали короткую программу в четверг, 14-летняя Щербакова получила за нее 73,18 балла, что является новым мировым рекордом среди юниорок. Предыдущей рекордсменкой, чье достижение теперь является историческим, была соотечественница Щербаковой Александра Трусова (72,03 балла). Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) решил, что установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими в связи с изменением системы оценок уровня исполнения с нового сезона.

За исполнение произвольной программы в субботу судьи поставили Щербаковой 132,21 балла. Исторический рекорд среди юниорок в данном компоненте, а также по сумме программ также принадлежит Трусовой (153,49 — произвольная программа; 225,52 — по сумме). Второе место на этапе юниорского Гран-при в Братиславе заняла другая россиянка Анна Тарусина (186,68), третье — представительница Южной Кореи Ю Ён (183,98).

Также в субботу завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (160,24), второе место занял еще один российский дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (152,42), третье — американцы Элиана Гропман и Йан Сомервилл (148,96).

Щербакова является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе, для российской фигуристки этап в Братиславе стал дебютным на юниорском Гран-при. В 2018 году Щербакова стала победительницей Кубка России, годом ранее заняла второе место на российском первенстве для юниоров.

Следующий этап пройдет в австрийском Линце с 29 августа по 1 сентября.

 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
Гвардиолу остановили парни, которые поднялись из чемпионшипа
«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голам Пьянича и Манджукича
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь