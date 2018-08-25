Российская фигуристка Щербакова победила на первом в сезоне этапе юниорского Гран-при

Спортсменки продемонстрировали короткую программу в четверг, 14-летняя Щербакова получила за нее 73,18 балла, что является новым мировым рекордом среди юниорок. Предыдущей рекордсменкой, чье достижение теперь является историческим, была соотечественница Щербаковой Александра Трусова (72,03 балла). Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) решил, что установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими в связи с изменением системы оценок уровня исполнения с нового сезона.

За исполнение произвольной программы в субботу судьи поставили Щербаковой 132,21 балла. Исторический рекорд среди юниорок в данном компоненте, а также по сумме программ также принадлежит Трусовой (153,49 — произвольная программа; 225,52 — по сумме). Второе место на этапе юниорского Гран-при в Братиславе заняла другая россиянка Анна Тарусина (186,68), третье — представительница Южной Кореи Ю Ён (183,98).

Также в субботу завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (160,24), второе место занял еще один российский дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (152,42), третье — американцы Элиана Гропман и Йан Сомервилл (148,96).

Щербакова является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе, для российской фигуристки этап в Братиславе стал дебютным на юниорском Гран-при. В 2018 году Щербакова стала победительницей Кубка России, годом ранее заняла второе место на российском первенстве для юниоров.