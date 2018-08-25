Выбросила рекорд: ученица Тутберидзе отказалась от четверного
Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно победила на первом этапе юниорского
Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно победила на первом этапе юниорского
В Братиславе завершился первый этап юниорского
Между девушками развернулось серьезное соперничество еще в ходе исполнения короткой программы:
Щербакова тогда заняла промежуточное первое место с результатом в 73,18 балла, а Тарусина оказалась второй с 67,14.
Разница, конечно, довольно велика, однако здесь сыграло свою роль и то, что воспитанница Давыдова выступала первой из всех спортсменок — в этом случае судьи, как правило, придерживают баллы, чтобы оставить себе пространство для оценивания других.
Казалось, что Тарусина просто обязана навязать борьбу Щербаковой в произвольной программе, где она тоже попала в последнюю разминку, но тут уже техническая подготовленность ученицы Тутберидзе оказалась вне конкуренции.
В самом начале выступления Щербакова чисто и с большим запасом по высоте исполнила сложный каскад тройной флип — тройной риттбергер, причем первый прыжок у нее был сделан с поднятыми руками, что изрядно повышает сложность.
Сразу после этого девушка поразила публику еще одним каскадом тройной лутц — тройной тулуп.
Такой поворот событий вызвал у зрителей дружный вздох и восторженные аплодисменты — Анна практически не дала себе отдохнуть, лишь несколько раз элегантно взмахнув руками и переместившись в другую часть катка.
После этого все точки были расставлены над i — в прыжках с ученицей Тутберидзе тягаться бесполезно.
Его еще не исполняла на официальных соревнованиях ни одна женщина, и Анна имела все шансы войти в историю.
То, что девушка способна выполнить этот элемент, известно абсолютно точно: хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз еще в апреле выкладывал видео, на котором спортсменка прыгнула не только четверной лутц, но и два тройных прыжка следом, создав таким образом невероятный каскад.
«Пока я пробовала этот прыжок только на тренировке, поэтому на этот сезон цель выполнить его на соревнованиях», — говорила сама Щербакова в интервью во время шоу Dreams on Ice.
И все шло по плану: на сборах национальной команды России перед началом сезона фигуристка демонстрировала четверной лутц — сначала на тренировках, а затем и на разминке перед контрольными прокатами.
Однако в ходе исполнения произвольной программы
Видимо, этот тревожный звоночек прямо накануне первого этапа
Однако понять тренеров совсем несложно: Щербакова уже ломала себе ногу в прошлом году, когда неудачно приземлилась после тройного прыжка.
После одного из падений были проблемы и с рукой: девушка ходила в гипсе. Так что здоровье спортсменки — превыше всего, особенно сейчас, когда одно неловкое приземление может стоить пропуска целого сезона.
Сама Щербакова осталась более чем довольна своим выступлением.
«Я была очень рада кататься здесь, так как это мой первый международный старт. Я хорошо показала обе программы, за исключением одной маленькой ошибки. Будем над этим работать», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».
Даниил Глейхенгауз, который сопровождал спортсменку на соревнованиях (Тутберидзе
«Мы неоднократно показали четверной лутц — и сольно, и в каскадах, — на тренировках в Братиславе, но после каждодневных совещаний с командой приняли решение на этом старте не рисковать и не включать лутц в программу, потому что он еще недостаточно стабилен.
Как только мы поймем, что уровень стабильности позволяет его ставить, то он будет обязательно внедрен в программу. В какой момент это произойдет, пока точно не могу сказать, но точно в этом сезоне, — рассказал специалист.
Однако возможность войти историю в качестве первой женщины, исполнившей четверной лутц, скорее всего, безнадежно упущена Анной.
В следующий раз она появится перед публикой на четвертом этапе юниорского
Любители фигурного катания уже могут обводить эти даты в красный кружок:
Антон Борисов