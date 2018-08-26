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20:13 (мск), источник: Sport24

Аделина Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?

Будущее олимпийской чемпионки Сочи-2014 — в одном клике от вас.

Источник: Sport24

Аделина Сотникова решила пропустить очередной сезон. Пока, насколько это честно по отношению к болельщикам и другим спортсменам, Sport24 рассказывает, почему ее профессиональная карьера на самом деле закончилась еще в Сочи.

Другой вид

Олимпийская победа Сотниковой случилась почти пять лет назад. С тех пор Аделина практически не выходила на профессиональный лед, а само фигурное катание изменилось до неузнаваемости. И дело не в новых правилах, которые этим летом утвердил конгресс ИСУ. А в том, чему за это время научились фигуристки.

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Самым сложным в карьере Сотниковой был каскад «тройной лутц — тройной риттбергер». Она впервые исполнила его во время юниорской серии Гран-при в сезоне-2010/11. Этот же каскад сделал олимпийской чемпионкой Алину Загитову. Но между ними огромная разница. Загитова была удивительно стабильна и вытаскивала элемент в самых сложных ситуациях (пересмотрите произвольную в Пхенчхане) — Сотникову штормило даже в олимпийском сезоне (в сборной не рискнули включить ее в состав на командный турнир).

За четыре года, которые разделили Сочи и Пхенчхан, Аделина с трудом добралась до третьего места на этапе Гран-при в Москве (сезон-2015/16) и стала шестой на чемпионате России. В изучении новых элементов заметного прогресса тоже нет.

И здесь самое время еще раз напомнить о конкуренции в сборной России. Пропуская этот сезон и все еще рассчитывая вернуться в следующем, Аделина обрекает себя на соперничество с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Аленой Косторной, которые уже сейчас выглядят на льду убедительнее многих мужчин.

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Так, Александра Трусова, пусть пока только на тренировках, легко прибавляет к четверному сальхову тройной тулуп. В реальной жизни на такое решался только двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

На контрольных прокатах в Новогорске Саша показала четверной лутц (два четверных тулупа в одной программе были еще в прошлом году) — его получилось выучить в межсезонье. И вовсю работает над тройным акселем. Не исключено, что к 15-ти годам, когда ей разрешат перебраться во взрослое катание, она сможет комбинировать в своих программах четверные лутц, сальхов, тулуп и тройной аксель. Примерно с таким прыжковым набором на Олимпийские игры выходил Михаил Коляда.

Загитова и Медведева при этом тоже в деле. В этой компании прямо сейчас Сотникова выглядит очевидно лишней.

Возраст и мотивация

Аделина все прекрасно понимает и честно признается: «Вижу, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Участвовать и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется».

Но не договаривает — быть выше вряд ли получится. В женском фигурном катании действуют свои законы, здесь в отличие от других видов, взрослые физиологически не могут исполнять то, что относительно легко делают дети. Пенсионный возраст наступает в районе 25-ти (Сотниковой — 22). А те, кто не просто остается в профессии в этом возрасте, но и добивается успеха, — безусловно героини.

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Самый яркий пример — итальянка Каролин Костнер. В свои 30 с лишним она реально претендовала на медаль чемпионата мира-2018. Но у нее была мощная мотивация — вернуть честное имя после громкого допингового скандала. В 2015 Костнер дисквалифицировали на год и четыре месяца, обвинив в том, что она покрывала своего бывшего бойфренда Алекса Швацера. В пробах олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе нашли запрещенные вещества. Во время расследования он рассказал, что хранил допинг в холодильнике фигуристки.

Каролин сразу решила, что после дисквалификации вернется в большой спорт. Чтобы накопить денег на будущие тренировки, устроилась на работу в администрацию тюрьмы, а чтобы поддерживать форму, занималась на общественных катках в торговых центрах.

У Сотниковой, к счастью, совершенно другая история. Допинговый скандал Сочи-2014 остался в стороне — журналисты активно искали ее имя в переписке Родченкова с Нагорных и в докладе Макларена, но безрезультатно. А потом и сам Родченков объявил, что ее победа в Сочи была абсолютно чистой.

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Аделина — одна из немногих, для кого Олимпиада-2014 — по-прежнему большой праздник. И сбывшаяся мечта. Но новую, по крайней мере профессиональную, она так и не нашла.

Новая жизнь

Сотниковой было 12, когда она выиграла взрослый чемпионат России и по-детски наивно пообещала стать олимпийской чемпионкой Сочи. С тех пор главным в ее жизни стало слово «должна». Из-за него она просыпалась в 6:30 утра, чтобы к 8:30 добраться из Бирюлева до школы на Ленинградском проспекте, а в 10:45 быть на тренировке. Из-за него много лет подряд отказывалась от куска праздничного торта на день рождения и терпела резкие слова тренеров. Из-за него не сдалась, когда узнала, что не проходит в состав на время олимпийских командных соревнований.

Такая жизнь Аделину в целом устраивала, пока она не узнала, что бывает по-другому. Чтобы зарабатывать приличные деньги и помогать семье, совсем необязательно тренироваться по 8 часов в день, а ответственные этапы Гран-при и чемпионаты легко заменить на ледовые шоу и телевизионные проекты, где тоже волнительно, но чувствуется любовь (или интерес) зрителей вместо тяжелого соревновательного стресса.

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Она имеет на это полное право. И никому ничего не должна — свое обещание выполнила. Кроме одного — честно признать, что профессиональный спорт теперь история.

Марина Крылова

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