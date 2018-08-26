Аделина Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
Будущее олимпийской чемпионки Сочи-2014 — в одном клике от вас.
Будущее олимпийской чемпионки Сочи-2014 — в одном клике от вас.
Аделина Сотникова решила пропустить очередной сезон. Пока, насколько это честно по отношению к болельщикам и другим спортсменам, Sport24 рассказывает, почему ее профессиональная карьера на самом деле закончилась еще в Сочи.
Олимпийская победа Сотниковой случилась почти пять лет назад. С тех пор Аделина практически не выходила на профессиональный лед, а само фигурное катание изменилось до неузнаваемости. И дело не в новых правилах, которые этим летом утвердил конгресс ИСУ. А в том, чему за это время научились фигуристки.
Самым сложным в карьере Сотниковой был каскад «тройной лутц — тройной риттбергер». Она впервые исполнила его во время юниорской серии
За четыре года, которые разделили Сочи и Пхенчхан, Аделина с трудом добралась до третьего места на этапе
И здесь самое время еще раз напомнить о конкуренции в сборной России. Пропуская этот сезон и все еще рассчитывая вернуться в следующем, Аделина обрекает себя на соперничество с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Аленой Косторной, которые уже сейчас выглядят на льду убедительнее многих мужчин.
Так, Александра Трусова, пусть пока только на тренировках, легко прибавляет к четверному сальхову тройной тулуп. В реальной жизни на такое решался только двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
На контрольных прокатах в Новогорске Саша показала четверной лутц (два четверных тулупа в одной программе были еще в прошлом году) — его получилось выучить в межсезонье. И вовсю работает над тройным акселем. Не исключено, что к 15-ти годам, когда ей разрешат перебраться во взрослое катание, она сможет комбинировать в своих программах четверные лутц, сальхов, тулуп и тройной аксель. Примерно с таким прыжковым набором на Олимпийские игры выходил Михаил Коляда.
Загитова и Медведева при этом тоже в деле. В этой компании прямо сейчас Сотникова выглядит очевидно лишней.
Аделина все прекрасно понимает и честно признается: «Вижу, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Участвовать и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется».
Но не договаривает — быть выше вряд ли получится. В женском фигурном катании действуют свои законы, здесь в отличие от других видов, взрослые физиологически не могут исполнять то, что относительно легко делают дети. Пенсионный возраст наступает в районе 25-ти (Сотниковой — 22). А те, кто не просто остается в профессии в этом возрасте, но и добивается успеха, — безусловно героини.
Самый яркий пример — итальянка Каролин Костнер. В свои 30 с лишним она реально претендовала на медаль чемпионата мира-2018. Но у нее была мощная мотивация — вернуть честное имя после громкого допингового скандала. В 2015 Костнер дисквалифицировали на год и четыре месяца, обвинив в том, что она покрывала своего бывшего бойфренда Алекса Швацера. В пробах олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе нашли запрещенные вещества. Во время расследования он рассказал, что хранил допинг в холодильнике фигуристки.
Каролин сразу решила, что после дисквалификации вернется в большой спорт. Чтобы накопить денег на будущие тренировки, устроилась на работу в администрацию тюрьмы, а чтобы поддерживать форму, занималась на общественных катках в торговых центрах.
У Сотниковой, к счастью, совершенно другая история. Допинговый скандал Сочи-2014 остался в стороне — журналисты активно искали ее имя в переписке Родченкова с Нагорных и в докладе Макларена, но безрезультатно. А потом и сам Родченков объявил, что ее победа в Сочи была абсолютно чистой.
Аделина — одна из немногих, для кого Олимпиада-2014 —
Сотниковой было 12, когда она выиграла взрослый чемпионат России и
Такая жизнь Аделину в целом устраивала, пока она не узнала, что бывает
Она имеет на это полное право. И никому ничего не должна — свое обещание выполнила. Кроме одного — честно признать, что профессиональный спорт теперь история.
Марина Крылова