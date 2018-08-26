Аделина Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?

Источник: Sport24

Аделина Сотникова решила пропустить очередной сезон. Пока, насколько это честно по отношению к болельщикам и другим спортсменам, Sport24 рассказывает, почему ее профессиональная карьера на самом деле закончилась еще в Сочи.

Другой вид

Олимпийская победа Сотниковой случилась почти пять лет назад. С тех пор Аделина практически не выходила на профессиональный лед, а само фигурное катание изменилось до неузнаваемости. И дело не в новых правилах, которые этим летом утвердил конгресс ИСУ. А в том, чему за это время научились фигуристки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfbQXZMlJk2/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.51548946716233% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfbQXZMlJk2/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ровно четыре года назад! В этот день 20.02.2014 все стало известно! В этот день сбылась моя мечта! Хочу выразить благодарность моей команде,которая вела меня к этой медали ?! Мы пережили многое! И я пожизненно буду благодарна ВАМ! И всегда буду вспоминать этот момент! СПАСИБО ЗА ВСЕ! ??????? #delya14 #asotka14 #sochi2014</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/adelina_sotnikova14/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Adelina Sotnikova</a> (@adelina_sotnikova14) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-20T16:51:58+00:00">20 Фев 2018 в 8:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самым сложным в карьере Сотниковой был каскад «тройной лутц — тройной риттбергер». Она впервые исполнила его во время юниорской серии Гран-при в сезоне-2010/11. Этот же каскад сделал олимпийской чемпионкой Алину Загитову. Но между ними огромная разница. Загитова была удивительно стабильна и вытаскивала элемент в самых сложных ситуациях (пересмотрите произвольную в Пхенчхане) — Сотникову штормило даже в олимпийском сезоне (в сборной не рискнули включить ее в состав на командный турнир).

За четыре года, которые разделили Сочи и Пхенчхан, Аделина с трудом добралась до третьего места на этапе Гран-при в Москве (сезон-2015/16) и стала шестой на чемпионате России. В изучении новых элементов заметного прогресса тоже нет.

И здесь самое время еще раз напомнить о конкуренции в сборной России. Пропуская этот сезон и все еще рассчитывая вернуться в следующем, Аделина обрекает себя на соперничество с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Аленой Косторной, которые уже сейчас выглядят на льду убедительнее многих мужчин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmGasPajIGH/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmGasPajIGH/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#TeamTutberidze на юниорских прокатах в Новогорске❤ _________________________________ #figureskaters #skaters #figureskating #iceskating #iceskaters #alexandratrusova #trusova #annashcherbakova #shcherbakova #alenakostornaya #kostornaya #фигурноекатание #александратрусова #трусова #аленакосторная #косторная #аннащербакова #щербакова</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rusgirls_fan/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Figure skaters from Russia??</a> (@rusgirls_fan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-05T14:17:54+00:00">5 Авг 2018 в 7:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так, Александра Трусова, пусть пока только на тренировках, легко прибавляет к четверному сальхову тройной тулуп. В реальной жизни на такое решался только двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

На контрольных прокатах в Новогорске Саша показала четверной лутц (два четверных тулупа в одной программе были еще в прошлом году) — его получилось выучить в межсезонье. И вовсю работает над тройным акселем. Не исключено, что к 15-ти годам, когда ей разрешат перебраться во взрослое катание, она сможет комбинировать в своих программах четверные лутц, сальхов, тулуп и тройной аксель. Примерно с таким прыжковым набором на Олимпийские игры выходил Михаил Коляда.

Загитова и Медведева при этом тоже в деле. В этой компании прямо сейчас Сотникова выглядит очевидно лишней.

Возраст и мотивация

Аделина все прекрасно понимает и честно признается: «Вижу, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Участвовать и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется».

Но не договаривает — быть выше вряд ли получится. В женском фигурном катании действуют свои законы, здесь в отличие от других видов, взрослые физиологически не могут исполнять то, что относительно легко делают дети. Пенсионный возраст наступает в районе 25-ти (Сотниковой — 22). А те, кто не просто остается в профессии в этом возрасте, но и добивается успеха, — безусловно героини.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjHvbjxAcbY/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjHvbjxAcbY/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Emozioni in una foto! Grazie @wilma.alberti ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mskostner/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Carolina Kostner</a> (@mskostner) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-23T13:04:11+00:00">23 Май 2018 в 6:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самый яркий пример — итальянка Каролин Костнер. В свои 30 с лишним она реально претендовала на медаль чемпионата мира-2018. Но у нее была мощная мотивация — вернуть честное имя после громкого допингового скандала. В 2015 Костнер дисквалифицировали на год и четыре месяца, обвинив в том, что она покрывала своего бывшего бойфренда Алекса Швацера. В пробах олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе нашли запрещенные вещества. Во время расследования он рассказал, что хранил допинг в холодильнике фигуристки.

Каролин сразу решила, что после дисквалификации вернется в большой спорт. Чтобы накопить денег на будущие тренировки, устроилась на работу в администрацию тюрьмы, а чтобы поддерживать форму, занималась на общественных катках в торговых центрах.

У Сотниковой, к счастью, совершенно другая история. Допинговый скандал Сочи-2014 остался в стороне — журналисты активно искали ее имя в переписке Родченкова с Нагорных и в докладе Макларена, но безрезультатно. А потом и сам Родченков объявил, что ее победа в Сочи была абсолютно чистой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkXQkyiA4QN/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.17533432392273% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkXQkyiA4QN/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy Olympic Day ??⛸?? #happyolympicday #asotka14 #delya14 I congratulate all Olympians ??❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/adelina_sotnikova14/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Adelina Sotnikova</a> (@adelina_sotnikova14) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T10:13:48+00:00">23 Июн 2018 в 3:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Аделина — одна из немногих, для кого Олимпиада-2014 — по-прежнему большой праздник. И сбывшаяся мечта. Но новую, по крайней мере профессиональную, она так и не нашла.

Новая жизнь

Сотниковой было 12, когда она выиграла взрослый чемпионат России и по-детски наивно пообещала стать олимпийской чемпионкой Сочи. С тех пор главным в ее жизни стало слово «должна». Из-за него она просыпалась в 6:30 утра, чтобы к 8:30 добраться из Бирюлева до школы на Ленинградском проспекте, а в 10:45 быть на тренировке. Из-за него много лет подряд отказывалась от куска праздничного торта на день рождения и терпела резкие слова тренеров. Из-за него не сдалась, когда узнала, что не проходит в состав на время олимпийских командных соревнований.

Такая жизнь Аделину в целом устраивала, пока она не узнала, что бывает по-другому. Чтобы зарабатывать приличные деньги и помогать семье, совсем необязательно тренироваться по 8 часов в день, а ответственные этапы Гран-при и чемпионаты легко заменить на ледовые шоу и телевизионные проекты, где тоже волнительно, но чувствуется любовь (или интерес) зрителей вместо тяжелого соревновательного стресса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkvU3v1AqU1/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkvU3v1AqU1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо,тренер! Все впереди!??#Repost @plushenkoofficial ・・・ Ну вот и ты,Аделька,стала совершеннолетней,22 года)Удачи тебе,моя дорогая девочка. Хочу пожелать, чтобы ты всегда была только белым лебедем,так как по сути ты-тонкий и добрый человек -большая редкость в спорте,но я верю,что в роли Чёрного лебедя ты будешь гениальна!С днём рождения,Аделька!Обнял и всегда рядом</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/adelina_sotnikova14/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Adelina Sotnikova</a> (@adelina_sotnikova14) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-02T18:33:07+00:00">2 Июл 2018 в 11:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Она имеет на это полное право. И никому ничего не должна — свое обещание выполнила. Кроме одного — честно признать, что профессиональный спорт теперь история.