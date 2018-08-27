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11:32 (мск), источник: Газета.Ру

«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с наследием Тутберидзе

Прекратившая этим летом сотрудничество с Этери Тутберидзе фигуристка Дарья Паненкова заявила, что поставила новые программы с другим тренером, а вариант оставить старые даже не рассматривала. Также спортсменка призналась, что до сих пор поддерживает теплые отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и рассказала, что в конце прошлого сезона «выезжала чисто» четверной прыжок.

Источник: РИА "Новости"

15-летняя фигуристка Дарья Паненкова, которая в июле 2018 года неожиданно прекратила сотрудничество с известным российским тренером Этери Тутберидзе, дала свое первое интервью после ухода. К слову, девушка стала второй спортсменкой после двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой, которая согласилась на общение с прессой, приняв столь непростое карьерное решение.

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Две другие фигуристки, покинувшие Тутберидзе в этом году — Полина Цурская и Анастасия Тараканова — от развернутых комментариев отказались и предпочли сосредоточиться на подготовке к сезону.

Открытость Паненковой в такой ситуации выглядит удивительной еще и потому, что она отказалась от сотрудничества с именитым тренером почти перед самым началом сезона.

Впрочем, в этом году Дарья начнет выступать на взрослом уровне, и потому у нее в запасе чуть больший гандикап, чем у юниоров, которые уже завершили первый этап Гран-при. У взрослых же контрольные прокаты состоятся только 9 сентября, а соревнования начнутся еще позже.

Так что, создав заново короткую и произвольную программы со своим новым тренером, имя которого пока хранится в секрете, Паненкова нашла время для откровенного разговора.

«На контрольных прокатах представлю программы, поставленные уже у нового тренера, специалисты из Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) их пока не видели. Короткая будет под песню Skyfall певицы Адель, ее предложил тренер, а произвольная — под You’re not from here Лары Фабиан, это была уже моя идея. Давно хотела себе постановку под эту исполнительницу, и, наконец, моя мечта сбылась! — цитирует девушку «Спорт-экспресс».

Паненкова отмахнулась от предположений о том, что колоссальная потеря времени из-за резкой смены тренера должна была как-то повлиять на ее психологическое состояние. По словам спортсменки, она всегда рада новым программам.

«Варианта оставить программы от предыдущего тренера не было», — подчеркнула фигуристка.

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Стоит отметить, что расставание Паненковой с Тутберидзе вышло не очень теплым. По словам бессменного хореографа этой группы Даниила Глейхенгауза, девушка просто отказалась выходить на тренировку.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы.

Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем, — цитирует Глейхенгауза «РИА Новости».

Тем не менее вскоре Паненкова разместила в своем инстаграме запись с благодарностью бывшим наставникам.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу, за проделанную работу. Спасибо вам, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем», — написала Папенкова, сопроводив свое сообщение хэштегом teamtutberidze в знак поддержки группы.

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Публичного ответа от Тутберидзе на это не последовало, но будем надеяться, что личная встреча и примирение все-таки произошло. В интервью Дарья отметила, что продолжает сохранять теплые отношения с бывшими «одногруппницами» и, в частности, с главной звездой коллектива на данный момент — олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Мы действительно хорошо общаемся с Алиной. Познакомились, еще когда только перешли в группу Этери Георгиевны и как-то сразу стало ясно, что понимаем друг друга с полуслова.

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Очень нравится с ней общаться, Алина всегда поддержит, подбодрит, повеселит. Или погрустим вместе. В общем, она хороший человек, — рассказала Паненкова.

В новом сезоне спортсменке предстоит борьба с подругами из группы Тутберидзе на этапах взрослого Гран-при. Ближайшее противостояние состоится уже в ноябре в Хельсинки (соревнования пройдут со 2-го по 4 число).

Если же брать не только официальные соревнования, то лицом к лицу Паненкова встретится с Тутберидзе и ее фигуристками в сентябре на контрольных прокатах в Москве.

К слову, именно после этих прокатов девушка пообещала раскрыть имя своего нового тренера.

Любопытно, что Дарья владеет техникой четверных прыжков, которые пока что покорялись на соревнованиях лишь более юной подопечной Тутберидзе — 14-летней Александре Трусовой.

«Я пробовала четверной сальхов два-три года назад, но меня не сильно крутит и высота небольшая для четверного прыжка. В конце прошлого сезона часто выезжала его чисто, но в этом пока даже не пробовала прыгать», — призналась фигуристка.

Антон Борисов

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