Дети и работа комментатором: как живет Липницкая

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Ровно год назад, 28 августа 2017 года, мать фигуристки Юлии Липницкой Даниэла объявила о том, что ее титулованная дочь завершает спортивную карьеру.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии, — цитировал ТАСС мать спортсменки. — Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной.

Даниэла всегда оказывала большое влияние на развитие карьеры своей дочери, даже когда та уже стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командных соревнованиях и официально получила статус звезды.

Так что не было ничего удивительного в том, что такое важное объявление сделала именно она.

Даже самый успешный тренер России за последние несколько лет Этери Тутберидзе, которая сделала из Юлии признанную во всем мире спортсменку и привела ее на Олимпиаду, признавала, что авторитет Даниэлы порой перекрывал ее указания.

«Юлия — очень ведомая. Все, что мама говорила, — так все и делалось», — говорила специалист в эфире «Матч ТВ».

Возможно, это стало одной из причин расставания Липницкой с Тутберидзе в ноябре 2015 года. Харизматичный тренер желала контролировать весь тренировочный процесс, однако приходилось вносить коррективы.

При этом стоит отметить, что не только теоретические размолвки с близкими Юлии заставили распасться этот тандем. К тому моменту спортсменка уже перестала показывать результаты, которые бы ее устраивали, так что желание сменить обстановку было вполне предсказуемым.

После Игр в Сочи карьера фигуристки пошла по наклонной: девятое место на чемпионате России в декабре 2014 года, как следствие, непопадание в состав сборной на чемпионат Европы и чемпионат мира и досрочный конец сезона.

Казалось бы, у Юлии было достаточно времени (около девяти месяцев), чтобы поработать над ошибками, однако и в сезоне-2015/16 спад продолжился.

На первом этапе Гран-при в Милуоки «девочка в красном» стала лишь шестой. К следующему этапу, который состоялся во французском Бордо, проблемы в отношениях с Тутберидзе уже стали довольно серьезными.

«Помните, был этап Гран-при во Франции, на который она приехала с Сергеем Дудаковым?

На форумах в интернете писали — видимо, я Юлю «сливаю», раз с ней не поехала на турнир. Но это было не так.

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То, что я должна была с ней ехать в Бордо — это даже не обсуждалось. Уже купила билеты. Но мне позвонили из федерации и сказали: «Этери, Юля попросила нас, чтобы с ней поехал Сергей Викторович Дудаков». В этот момент Юля каталась передо мной на тренировке.

Конечно, если спортсменка хочет, чтобы с ней поехал второй тренер — пожалуйста.

Но почему она не могла подойти ко мне и попросить об этом меня? Я бы позвонила в федерацию, передала бы просьбу Юли, и она поехала бы с Дудаковым, но это было бы сделано правильно, а не в обратную сторону.

Я от Юли ни в коем случае не отказывалась, но мне было понятно, что дальнейшего пути совсем не может быть.

Когда меня так отодвинули от поездки на соревнования через федерацию — это был уже край, — рассказывала тренер в интервью «РИА Новости».

В итоге Липницкая не смогла пробиться в финал серии Гран-при, после чего объявила об уходе к другому наставнику Сергею Урманову. Однако и там результаты не сильно улучшились: седьмое место чемпионата России, серебро Кубка страны и бесконечные травмы.

Специалисты объясняли частые повреждения олимпийской чемпионки переходным возрастом и меняющимся телосложением, а сама девушка отчаянно пыталась сбросить вес, чтобы решить проблемы с координацией и прыжками — она все чаще падала на льду, а на этапе Гран-при в Москве в 2016 году даже попросила на время остановить музыку после нескольких болезненных приземлений.

Огромное желание снова вернуться к своей прежней физической форме, к несчастью, привело к анорексии. И в августе 2017 года мать Липницкой объявила о том, что с этим периодом жизни покончено.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сначала не хотели верить в происходящее. Президент организации Александр Горшков утверждал, что, пока официально бумаги не подписаны, говорить об уходе преждевременно.

«Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры», — отмечал функционер.

При этом почетный президент ФФККР Валентин Писеев уже тогда подтвердил слова матери Липницкой:

«Решение о завершении карьеры Юлией Липницкой было принято в апреле. И не стало неожиданностью».

А что же сама спортсменка? Пока мир фигурного катания решал, пора ей уходить из спорта или нет, она, должно быть, впервые за долгое время почувствовала себя свободной.

Не будет больше травм, выступлений, не приносящих удовольствия, и публичного обсуждения каждого ее шага: она может начать новую жизнь.

И надо отметить, что Юлия вполне справилась с этим переходным периодом из карьеры профессионального спортсмена в более спокойный ритм существования.

Тем более что из спорта она не ушла насовсем: девушка отработала комментатором на российском этапе Гран-при в 2017 году, а затем и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в прямом эфире встретив победу 15-летней тогда ученицы Тутберидзе Алины Загитовой и с легким сердцем выразив свое восхищение ее прокатом.

Тогда же Липницкая отпустила комплимент своей бывшей наставнице, заявив, что только она выращивает таких подопечных. Прошлое осталось в прошлом.

В настоящее время чемпионка открыла свою академию фигурного катания совместно с Еленой Ильиных, выступавшей в танцах на льду и тоже завоевавшей золото Сочи-2014 в командном турнире.

Липницкая обучает детей, проводит сборы в разных городах России (от Ангарска в Сибири до Конаково в Тверской области) и, кажется, постепенно находит себя на своем новом пути.