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14:42 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Волосожар и Траньков своей книгой хотят мотивировать юных спортсменов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Игр в Сочи в парном катании супруги Татьяна Волосожар и Максим Траньков своей книгой «Две стороны одной медали» хотят мотивировать юных спортсменов. Об этом Траньков заявил во время презентации книги в пресс-центре ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Фигурист сразу подчеркнул, что книга посвящена прежде всего ему. «Татьяна принимала участие в прологе и эпилоге, остальное — это история моей жизни. Таня в период написания была в положении, мы ждали дочку. Но в планах написать еще одну книгу, полностью о Татьяне», — пояснил 34-летний Траньков.

«Я решил рассказать свою историю, — продолжил олимпийский чемпион. — С тем, с чем я начал в 15 лет, в современном катании это вряд ли было возможно. Я хочу дать понять, если мечтать, идти к своей цели, то все возможно. Даже родившись в Перми, а не в Москве или в Санкт- Петербурге».

Первые три тысячи экземпляров книги были проданы за четыре дня. Большая часть была продана по предзаказу. Планируется допечатка еще трех тысяч экземпляров. Если потребуется, то будет сделано больше.

Волосожар и Траньков являются двукратными чемпионами Игр-2014 (в личных и командных соревнованиях).

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