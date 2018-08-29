Фигуристы Волосожар и Траньков своей книгой хотят мотивировать юных спортсменов

Источник: РИА "Новости"

Фигурист сразу подчеркнул, что книга посвящена прежде всего ему. «Татьяна принимала участие в прологе и эпилоге, остальное — это история моей жизни. Таня в период написания была в положении, мы ждали дочку. Но в планах написать еще одну книгу, полностью о Татьяне», — пояснил 34-летний Траньков.

«Я решил рассказать свою историю, — продолжил олимпийский чемпион. — С тем, с чем я начал в 15 лет, в современном катании это вряд ли было возможно. Я хочу дать понять, если мечтать, идти к своей цели, то все возможно. Даже родившись в Перми, а не в Москве или в Санкт- Петербурге».

Первые три тысячи экземпляров книги были проданы за четыре дня. Большая часть была продана по предзаказу. Планируется допечатка еще трех тысяч экземпляров. Если потребуется, то будет сделано больше.