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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку

Олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков поделился ожиданиями от выступлений Евгении Медведевой в новом сезоне. Его слова передает News.ru.

Источник: РИА "Новости"

«От Медведевой жду чего-то нового в связи с уходом к Брайану Орсеру. Все ждут и думают: “Что же она покажет?” Я очень хочу, чтобы она стала кататься, как канадская фигуристка. Прежде всего — в катании. Если Женя прибавит и станет прыгать, как Медведева, а кататься, как канадская школа учит, то это будет бомба», — заявил Траньков.

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По словам олимпийского чемпиона, он ждет от Медведевой выхода на новый уровень. «Для Жени, я считаю, это счастливый билет. Да и работая рядом с Осером, она в будущем может стать невероятным специалистом», — отметил он.

В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством Орсера. Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.

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