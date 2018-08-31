В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку
Олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков поделился ожиданиями от выступлений Евгении Медведевой в новом сезоне. Его слова передает News.ru.
Олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков поделился ожиданиями от выступлений Евгении Медведевой в новом сезоне. Его слова передает News.ru.
«От Медведевой жду
По словам олимпийского чемпиона, он ждет от Медведевой выхода на новый уровень. «Для Жени, я считаю, это счастливый билет. Да и работая рядом с Осером, она в будущем может стать невероятным специалистом», — отметил он.
В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством Орсера. Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.