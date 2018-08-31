Пара олимпийских чемпионов 2014 года Столбова и Климов распалась

Источник: РИА "Новости"

Столбова и Климов, выступавшие вместе с 2009 года, на Играх-2014 стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и серебряными призерами в парном катании. Дуэт отобрался на Игры 2018 года, однако не поехал в Пхенчхан из-за того, что Столбова не получила приглашение от Международного олимпийского комитета без объяснения причин.

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«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению, — сказал Климов. — Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное».

«С Ксенией я общался последний раз еще весной, завершить карьеру мы собирались еще по итогам прошлого сезона, но сезон получился неполным (из-за недопуска Столбовой на Игры-2018 и последующей травмы, которая помешала паре выступить на чемпионате мира в Милане — ред.). Было чувство недосказанности, поэтому возникли сомнения по поводу карьеры», — добавил он.