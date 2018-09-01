Почему распалась лучшая пара российского фигурного катания. Чемпионы Сочи больше не вместе

Источник: Sport24

Дуэт российских фигуристов Ксения Столбова и Федор Климов прекратил существование. Об этом в интервью «Р-Спорт» рассказал сам Климов. Вместе Федор и Ксения стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и серебряными призерами в парном катании на Играх в Сочи.

«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению. Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное. С Ксенией я общался последний раз еще весной, завершить карьеру мы собирались еще по итогам прошлого сезона, но сезон получился неполным. Было чувство недосказанности, поэтому возникли сомнения по поводу карьеры», — рассказал Климов.

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Что пошло не так

После успеха Сочи Столбова и Климов должны были стать первой парой страны (Волосожар и Траньков ещё выступали, но уже подумывали о завершении карьеры и активно занимались личной жизнью). Но выступить в полную силу получилось только в первой половине сезона-2015/16. Тогда в финале Гран-при Ксения и Фёдор совсем чуть-чуть не дотянули до олимпийского рекорда Тани и Макса. А дальше — череда неудач и пропущенных турниров. Причина банальная — травмы. Самые серьезные проблемы со здоровьем возникли у Климова. У него все сильнее болело плечо. В какой-то момент рука просто перестала подниматься — о сложных поддержках и выбросах не могло быть и речи.

За помощью Федор обратился к известному латиноамериканскому терапевту Хорхе Фернандесу. В конечном счете Климов и Столбова смогли начать подготовку к Олимпиаде 2018 и даже прошли отбор, но тут беда пришла с другой стороны.

МОК без объяснения причин не выдал приглашения на Игры Столбовой. Она фигурировала в так называемом «списке Макларена», хоть до обвинений в употреблении допинга так и не дошло.

В Пхенчхане пара так и не выступила, пропустив затем и чемпионат мира из-за травмы Столбовой — она сломала ногу.

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Слишком разные

Федор Климов допускал вариант завершения карьеры (как минимум совместной) еще после Сочи. Мучения с рукой, разница в характерах и приоритетах между ним и Ксенией. В их паре именно Столбова всегда отвечала за эмоции, остро переживала неудачи и желала заполучить личное золото Олимпиады любой ценой. Более спокойный Фёдор никогда не зацикливался только на фигурном катании и за четыре года, которые разделили Сочи и Пхенчхан, успел с отличием закончить магистратуру МГУ.

Они почти не общались вне тренировок и даже на катке часто готовились в разных его частях. Возможно, на льду союз таких разных людей и работал в пользу высоких оценок, но в жизни, да еще после таких испытаний, не мог не дать трещину. Тем более, что Нина Мозер, в группе которой тренировались Климов и Столбова, фактически отошла от руководства, а она играла большую роль в сохранении пары.

Что дальше

Из слов Климова нельзя однозначно понять, идет ли речь о завершении карьеры обоих фигуристов или только о распаде пары.