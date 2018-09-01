Почему распалась лучшая пара российского фигурного катания. Чемпионы Сочи больше не вместе
Они так и не блеснули после Олимпиады.
Они так и не блеснули после Олимпиады.
Дуэт российских фигуристов Ксения Столбова и Федор Климов прекратил существование. Об этом в интервью «Р-Спорт» рассказал сам Климов. Вместе Федор и Ксения стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и серебряными призерами в парном катании на Играх в Сочи.
«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению. Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное. С Ксенией я общался последний раз еще весной, завершить карьеру мы собирались еще по итогам прошлого сезона, но сезон получился неполным. Было чувство недосказанности, поэтому возникли сомнения по поводу карьеры», — рассказал Климов.
После успеха Сочи Столбова и Климов должны были стать первой парой страны (Волосожар и Траньков ещё выступали, но уже подумывали о завершении карьеры и активно занимались личной жизнью). Но выступить в полную силу получилось только в первой половине сезона-2015/16. Тогда в финале
За помощью Федор обратился к известному латиноамериканскому терапевту Хорхе Фернандесу. В конечном счете Климов и Столбова смогли начать подготовку к Олимпиаде 2018 и даже прошли отбор, но тут беда пришла с другой стороны.
В Пхенчхане пара так и не выступила, пропустив затем и чемпионат мира
Федор Климов допускал вариант завершения карьеры (как минимум совместной) еще после Сочи. Мучения с рукой, разница в характерах и приоритетах между ним и Ксенией. В их паре именно Столбова всегда отвечала за эмоции, остро переживала неудачи и желала заполучить личное золото Олимпиады любой ценой. Более спокойный Фёдор никогда не зацикливался только на фигурном катании и за четыре года, которые разделили Сочи и Пхенчхан, успел с отличием закончить магистратуру МГУ.
Они почти не общались вне тренировок и даже на катке часто готовились в разных его частях. Возможно, на льду союз таких разных людей и работал в пользу высоких оценок, но в жизни, да еще после таких испытаний, не мог не дать трещину. Тем более, что Нина Мозер, в группе которой тренировались Климов и Столбова, фактически отошла от руководства, а она играла большую роль в сохранении пары.
С одной стороны, травмы явно подталкивают уходить. Нет сомнений, что Федор именно так и поступит. А вот Ксения не так давно выкладывала в сторис инстаграма видео проката с неизвестным партнером. Значит ли это