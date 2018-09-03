Отложенный реванш: когда Медведева отомстит Загитовой
Поклонники фигурного катания с нетерпением ждут начала нового сезона. Во многом это связано
Поклонники фигурного катания с нетерпением ждут начала нового сезона. Во многом это связано
Однако ждать их очной встречи на соревнованиях придется очень долго. Фигуристки были разведены по разным этапам
После Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане встречу российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой ждут с особым нетерпением.
В Южной Корее спортсменки устроили невероятную по накалу схватку за золотые медали. В итоге звание олимпийской чемпионки досталось 15-летней Загитовой, а Медведевой досталась лишь серебряная награда.
Ближайшим очным противостоянием двух российских фигуристок после Пхенчхана должен был стать чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года в Милане, который прошел с 19 по 25 марта. Причиной стало решение Медведевой пройти полноценный реабилитационный курс после стрессового перелома ноги, обнаруженного в ходе сезона.
На мировом первенстве Загитовой не удалось подтвердить свой статус лучшей фигуристки. В произвольной программе Алина трижды упала на лед и заняла в итоге лишь пятое место.
А затем произошло расставание Медведевой с тренером Этери Тутберидзе. Уход получился тяжелым и драматичным. Евгения заявляла о том, что у нее не было другого выбора, а специалист выражала надежду на то, что
Но зрители ждут большего. Им недостаточно одного нахождения двух спортсменок под сводами ледового дворца. Поклонники фигурного катания ждут увлекательного противостояния и ответа на вопрос «так кто же сильнее на данный момент?».
Ждать любителям этого вида спорта придется долго. Согласно расписанию серии
Стоит отметить, что заявка на участие лидеров на разных этапах делается уже не в первый год. Да и желание тренерского совета национальной команды развести лидеров по разным соревнованиям выглядит вполне логично.
Стоит начать с того, что это снимет дополнительную нервозность с главных звезд женского фигурного катания. Интерес к борьбе Медведевой и Загитовой итак подогревается извне. Было бы странным, если двух лучших спортсменок поставили лицом к лицу до главных стартов.
К тому же, участие Алины и Евгении на разных этапах дает шанс на большее количество побед российских фигуристок на этапах
На нем Россию в одиночном женском катании представят Елена Радионова, Софья Самодурова, Полина Цурская.
Уже на следующем этапе Skate Canada в соревнованиях примет участие Медведева. Для Евгении это будет первое выступление в стране, где она сейчас тренируется под руководством канадца Брайана Орсера.
Вместе с ней за призовые места будут бороться россиянки Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева, а также бронзовый призер Игр-2018 и действующая чемпионка мира Кэйтлин Осмонд. Еще на турнире выступит прошлогодняя участница финала
Этап в Хельсинки станет первым в серии для Загитовой. Там же примут участие Станислава Константинова и Паненкова, а соперничать с ними будут итальянка Каролина Костнер и представительница Японии Каори Сакамото.
В Японию на NHK Trophy отправятся Радионова, Мария Сотскова и Туктамышева, а противостоять им будет японка Сатоко Мияхара, занявшая на Олимпиаде-2018 четвертое место.
В Москве перед российской публикой выступит Загитова. В прошлом году эта честь досталась Медведевой, однако в этот раз предпочтение было отдано олимпийской чемпионке. Также публику порадует своими программами Цурская. Среди главных зарубежных звезд на этапе выступит Хигучи.
На заключительном этапе во Франции участие примут Медведева, Константинова и Сотскова, а также ветеран фигурного катания Костнер.