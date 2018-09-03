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09:50 (мск), источник: Газета.Ру

Отложенный реванш: когда Медведева отомстит Загитовой

Поклонники фигурного катания с нетерпением ждут начала нового сезона. Во многом это связано из-за противостояния российских спортсменок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Источник: Reuters

Однако ждать их очной встречи на соревнованиях придется очень долго. Фигуристки были разведены по разным этапам Гран-при и смогут выяснить отношения между собой лишь в финале, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

После Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане встречу российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой ждут с особым нетерпением.

В Южной Корее спортсменки устроили невероятную по накалу схватку за золотые медали. В итоге звание олимпийской чемпионки досталось 15-летней Загитовой, а Медведевой досталась лишь серебряная награда.

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Ближайшим очным противостоянием двух российских фигуристок после Пхенчхана должен был стать чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года в Милане, который прошел с 19 по 25 марта. Причиной стало решение Медведевой пройти полноценный реабилитационный курс после стрессового перелома ноги, обнаруженного в ходе сезона.

На мировом первенстве Загитовой не удалось подтвердить свой статус лучшей фигуристки. В произвольной программе Алина трижды упала на лед и заняла в итоге лишь пятое место.

А затем произошло расставание Медведевой с тренером Этери Тутберидзе. Уход получился тяжелым и драматичным. Евгения заявляла о том, что у нее не было другого выбора, а специалист выражала надежду на то, что когда-нибудь у бывшей ученицы найдется смелость подойти к ней и сказать спасибо.

Встреча Медведевой и Загитовой состоится на сборах национальной команды по фигурному катанию в Новогорске и на контрольных прокатах в Москве на арене «Мегаспорт».

Но зрители ждут большего. Им недостаточно одного нахождения двух спортсменок под сводами ледового дворца. Поклонники фигурного катания ждут увлекательного противостояния и ответа на вопрос «так кто же сильнее на данный момент?».

Ждать любителям этого вида спорта придется долго. Согласно расписанию серии Гран-при по фигурному катанию, Медведева и Загитова не встретятся до финала. Спортсменки заявлены на разные этапы, а по правилам Международного союза конькобежцев (ИСУ), фигуристка не может принять участие в более чем на двух этапах.

Стоит отметить, что заявка на участие лидеров на разных этапах делается уже не в первый год. Да и желание тренерского совета национальной команды развести лидеров по разным соревнованиям выглядит вполне логично.

Стоит начать с того, что это снимет дополнительную нервозность с главных звезд женского фигурного катания. Интерес к борьбе Медведевой и Загитовой итак подогревается извне. Было бы странным, если двух лучших спортсменок поставили лицом к лицу до главных стартов.

К тому же, участие Алины и Евгении на разных этапах дает шанс на большее количество побед российских фигуристок на этапах Гран-при. В прошлом сезоне Медведева принесла России победы в Москве и Японии, а Загитовой не было равных на этапах в Китае и Франции.

В этом году Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2018−2019 стартует 19 октября турниром Skate America в США.

На нем Россию в одиночном женском катании представят Елена Радионова, Софья Самодурова, Полина Цурская.

Уже на следующем этапе Skate Canada в соревнованиях примет участие Медведева. Для Евгении это будет первое выступление в стране, где она сейчас тренируется под руководством канадца Брайана Орсера.

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Вместе с ней за призовые места будут бороться россиянки Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева, а также бронзовый призер Игр-2018 и действующая чемпионка мира Кэйтлин Осмонд. Еще на турнире выступит прошлогодняя участница финала Гран-при японка Вакаба Хигучи.

Этап в Хельсинки станет первым в серии для Загитовой. Там же примут участие Станислава Константинова и Паненкова, а соперничать с ними будут итальянка Каролина Костнер и представительница Японии Каори Сакамото.

В Японию на NHK Trophy отправятся Радионова, Мария Сотскова и Туктамышева, а противостоять им будет японка Сатоко Мияхара, занявшая на Олимпиаде-2018 четвертое место.

В Москве перед российской публикой выступит Загитова. В прошлом году эта честь досталась Медведевой, однако в этот раз предпочтение было отдано олимпийской чемпионке. Также публику порадует своими программами Цурская. Среди главных зарубежных звезд на этапе выступит Хигучи.

На заключительном этапе во Франции участие примут Медведева, Константинова и Сотскова, а также ветеран фигурного катания Костнер.

Финал Гран-при состоится в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря. Если Загитова и Медведева покажут тот же высокий уровень, который мы увидели в прошлом сезоне, а травмы обойдут их стороной, то там и состоится долгожданная схватка за первое место двух лучших российских фигуристок.
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