Как будут судить Медведеву? Все стало сложнее

Источник: Спорт-Экспресс

На 57-м конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который этим летом прошел в Севилье, в правила фигурного катания внесены несколько важных изменений — расширилась шкала бонусов за исполнение элементов, повышенным коэффициентом 1,1 теперь оценивается только последний прыжок в короткой программе и три в произвольной, была укорочена длительность произвольной программы у мужчин и так далее.

Новый сезон постепенно набирает обороты — прошло уже два этапа юниорской серии «Гран-при», 9 сентября в Москве состоятся контрольные прокаты взрослой сборной России, 12 сентября стартует турнир Lombardia Trophy, в котором примут участие Дмитрий Алиев и Елизавета Туктымышева. Чтобы болельщикам было легче понять, за что и как ставятся оценки, «СЭ» разобрал, как работают новые правила.

СТОИМОСТЬ ПРЫЖКОВ

Поменялась базовая оценка прыжков — стоимость всех тройных и четверных прыжков, за исключением, тройного флипа, стала меньше.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПРЫЖКОВ

Источник: Спорт-Экспресс

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ БОНУСЫ

Одно из важнейших изменений — новая шкала GOE (Grade of Execution — шкала уровня исполнения) или, проще говоря, бонусы за исполнение элементов. Теперь судья оценивает качество исполнения каждого элемента «-5» до «+5», тогда как раньше было от «-3» до «+3». В таблице выше показано, какими были и какими станут максимальные бонусы за прыжки, разберем это подробнее.

Теперь «+1» — это плюс 10% к базовой стоимости элемента, «+2» — плюс 20% и так далее. То есть «+5» — плюс 50% от базовой стоимости. То же самое и с минусами. Таким образом, чем выше базовая стоимость элемента, тем больше бонусов можно заработать за идеальное исполнение, но при этом есть риск много потерять при неудачной попытке.

Например, базовая стоимость самого дорогого четверного прыжка — четвертого лутца — 11,5 балла. Исполнив его идеально, можно заработать бонусами 5,75 балла, то есть в сумме получается 17,25 балла. Но если упадешь, то можно получить минус 5,75 плюс штрафной балл за падение — в итоге выходят скромные 4,75 балла.

Так что теперь гораздо опаснее рисковать, вставляя в программу дорогие прыжки, которые у спортсмен исполняет не очень стабильно — можно потерять очень много баллов. Зачастую лучше ограничиться тройным.

Тогда как при старой системе многие рисковали вставлять в программу тот же четверной лутц. Стоил он много — 13,6, в самом худшем случае потерять можно было четыре балла и получить 9,6. А идеально исполненный тройной лутц с максимальными бонусами приносил 8,1 балла.

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КАК СЧИТАЮТСЯ БОНУСЫ

Старая система. Девять судей после каждого элемента выставляют оценку от «-3» до «+3», лучшая и худшая отбрасываются. Оставшиеся семь оценок складываются, делятся на семь, а полученный результат умножается на единый коэффициент — 0,5 для вращений, 0,7 для тройных прыжков, 1 для четверных прыжков.

Новая система. Девять судей после каждого элемента выставляют оценку от «-5» до «+5», лучшая и худшая отбрасываются. Оставшиеся семь оценок складываются и делятся на семь. Только теперь найденное среднее арифметическое, скажем, 3,42, будет означать, что спортсмен получит бонус или штраф в размере 34,2% от базовой стоимости элемента.

Судьи при выставлении оценок руководствуются специальным списком.

Положительные оценки выставляются в случае:

— очень хорошие высота и длина (всех прыжков каскада или комбинации);.

— хорошие отрыв и приземление;.

— выполнение всего элемента без видимых усилий;.

— шаги перед прыжком, неожиданный или необычный заход на элемент;.

— очень хорошее положение тела в воздухе от отрыва до приземления;.

— соответствие элемента музыке.

Для того чтобы получить «+1», необходимо выполнить один из пунктов из списка. Для того чтобы получить «+2» — два пункта. Для «+3» — три пункта. Для «+4» — четыре пункта. Для «+5» — пять или более пунктов. Причем для оценки «+4» и «+5» первые три пункта обязательны к исполнению.

Штрафные баллы выставляются в случае:

— падение — «-5» баллов;.

— плохой отрыв — «-2» или «-3» балла;.

— приземление на две ноги — «-3» или «-4» балла;.

— слишком долгая подготовка к выполнению элемента — «-2» или «-3» балла;.

— касание льда одной рукой — от «-1» до «-3» баллов;.

— касания льда двумя руками — «-2» или «-3» балла;.

— Неправильное ребро на толчке при исполнении флипа или лутца — «-3» или «-4» балла;.

Исходя из всех этих критериев, судья и выносит свой вердикт.

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ПРЫЖКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОГРАММЫ

Введен лимит количества прыжков, исполняемых во второй половине короткой и произвольной программ, базовая стоимость которых будет умножаться на коэффициент 1,1. Теперь это один последний прыжок в короткой программе и три последних — в произвольной.

Это правило ударит по тактике выполнения всех прыжков во второй части программы. Наиболее яркий пример такого построения программ — олимпийская чемпионка Алина Загитова. При новых правилах она бы заработала на 3,31 балла меньше за свою идеально исполненную произвольную программу. Оценка Евгении Медведевой тоже была бы ниже, но ее потери оказались бы меньше — всего 1,47 балла.

Для чего это сделано? В ISU считают, что таким образом программы станут более сбалансированными. Но что значит «сбалансированные»? Каждые 30 секунд должен быть прыжок?

Что будет теперь? Раньше некоторые фигуристы пытались как можно больше прыжковых элементов выполнить в конце программы, заработав на этом дополнительные бонусы. А первая часть программы заполнялась вращениями и дорожками.

Сейчас же, очевидно, вторая часть произвольной программы будет начинаться с оставшихся трех прыжков, которые, скорее всего, будут выполнены в течение 25−30 секунд. А оставшееся время спортсмены будут делать вращения и дорожки шагов.

На мой взгляд, это сделано, чтобы дать больше шансов возрастным по меркам фигурного катания спортсменам, потому что выполнять все прыжки во второй части произвольной программы действительно очень тяжело.

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА ПРОГРАММЫ

В качестве примера того, как спортсмены адаптируются к новым правилам, разберем новую произвольную программу Анны Щербаковой — ученицы Этери Тутберидзе, одной из самых талантливых юниорок России и мира. В прошлом сезоне она выполняла все прыжки во второй части программы. На этапе юниорского «Гран-при» в Братиславе в конце августа Щербакова только три прыжковых элемента поставила во вторую часть программы. Еще она известна тем, что выполняет четверной лутц на тренировках, но на соревнованиях в Словакии она его не исполнила, хотя многие этого ждали.

Все объяснятся просто: раз нет дополнительных бонусов, то и незачем оставлять прыжки на вторую часть, исполнять элементы легче на свежих ногах. Щербакова показала первые четыре прыжковых элемента в первой части, оставшиеся три в первые 40 секунд второй части, заработала свои бонусы и заканчивала программу вращениями и дорожками.

Почему не стала делать четверной лутц? Если отбросить то, что уровень концентрации должен быть запредельный, а падение с прыжка может повлиять как на психологическое, так и физическое состояние спортсмена и на дальнейший прокат, при новых правилах теряется даже математическая выгода при условии падения. В Братиславе Щербакова выполнила тройной лутц во второй части программы, получила от судей за него 1,94 балла бонусов и в итоге заработала за исполнение элемента 8,43. Если бы решила выполнить четверной лутц и упала, то получила бы всего лишь 4,75 балла. Разница очевидна.

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ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЩЕРБАКОВОЙ-2017/18

Элемент Базовая Стоимость.

CCoSp4 (комбинированное вращение) 3,5.

StSq3 (дорожка шагов) 3,3.

ChSq1 (хореографическая дорожка) 2.

Вторая часть программы.

3Lz+3Lo (каскад тройной лутц-тройной риттбергер) (6+5,1)*1.1=12,21.

3F+2T+2Lo (каскад тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер) (5,3+1,3+1,8)*1,1=9,24.

2A+3T (каскад двойной аксель-тройной тулуп) (3,3+4,3)*1,1=8,36.

3Lo (тройной риттбергер) 5,1*1,1=5,61.

3S (тройной сальхов) 4,4*1,1=4,84.

3Lz (тройной лутц) 6*1,1=6,6.

2A (двойной аксель) 3,3*1,1=3,63.

FSSp4 (прыжок во вращение волчок) 3.

LSp4 (вращение с заклоном) 2,7.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЩЕРБАКОВОЙ-2018/19 НА ТУРНИРЕ В БРАТИСЛАВЕ

Элемент Базовая Стоимость Бонус.

3F+3Lo (каскад тройной флип-тройной риттбергер) 10,2 1.82.

2A+2T+2Lo (каскад двойной аксель-двойной тулуп-двойной риттбергер) 6,3 0,61.

2A (двойной аксель) 3,3 0,9.

3S (тройной сальхов) 4,3 0,86.

CCoSp4 (комбинированное вращение) 3,5 1,25.

Вторая часть программы.

3Lz+3T (каскад тройной лутц-тройной тулуп) (5,9+4,2)*1,1=11,11 0,34.

3 °F (тройной флип) 5,3*1,1=5,83 1,44.

3Lz (тройной лутц) 5,9*1,1=6,49 1,44.

FCCoSp4 (прыжок в комбинированное вращение) 3,5 1,25.

StSq3 (дорожка шагов) 3,3 1,04.

LSp4 (вращение с заклоном) 2,7 1,27.