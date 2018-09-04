С мыслями о Японии: как отдыхает Загитова перед новым сезоном

Источник: AP 2018

Российская фигуристка и чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова готовится к своему первому послеолимпийскому сезону. Перед первыми соревнованиями 16-летняя россиянка решила немного отдохнуть и набраться сил. 2 сентября Загитова уехала загород к своим родственникам, а также встретилась со своей собакой породы акита-ину. Щенка по кличке Масару спортсменке подарил японский политик Такаси Эндо, который является главой общества охраны собак данной породы.

Сама Загитова описала проведенный на отдыхе день вместе со своим любимым псом как идеальный.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnN8fu7n37f/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnN8fu7n37f/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Лучший выходной ?? ベスト-デイ-オフ#Masaru#люблю#выходной</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/azagitova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alina Zagitova</a> (@azagitova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T08:59:22+00:00">2 Сен 2018 в 1:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, столь щедрый подарок от японцев юная фигуристка получила неслучайно. Российская спортсменка очень любит Японию и интересуется культурой этой страны, о чем знают ее болельщики, коих в Стране восходящего солнца немало.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnNxpi6DvHI/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.42187500000001% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnNxpi6DvHI/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Масару так сильно выросла ?? #alinazagitova #алиназагитова #teamzagitova Masaru has grown up so much! ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/teamzagitova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> #teamZagitova Alina Zagitova</a> (@teamzagitova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T07:25:00+00:00">2 Сен 2018 в 12:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сама Загитова вовсю практикует свои знания японского языка и нередко публикует в своем инстаграме посты на иностранном. Более того, спортсменка пытается соответствовать и японскому образу жизни. Так, юная олимпийская чемпионка предпочитает употреблять различного рода пищу палочками, а не вилкой или ложкой.

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В начале августа Загитова, кстати, побывала в Японии в качестве главного гостя программы одного из местных телеканалов. В эфире Asahi TV россиянка рассказала о том, как чувствует себя в Японии, насколько непривычна для нее здешняя культура, а также поведала о своих переживаниях на Олимпийских играх в Пхенхчане, где она завоевала золотую медаль в женском одиночном соревновании. Обо всем этом Загитова поведала будучи одетой в традиционное женское кимоно.

«Для меня носить такую одежду непривычно, но мне нравится», — поделилась своими впечатлениями фигуристка.

Впрочем, российских традиций она также не забывает. 1 сентября по всей России прошел День знаний — начало нового учебного года. Загитова, как и остальные школьники, приняла участие в торжественной линейке. Учится фигуристка сборной России в Центре спорта и образования «Самбо-70», где занимается в группе Этери Тутберидзе. Руководство школы, к слову, очень гордится иметь такую ученицу в своих рядах.

«Гордимся нашими спортсменами! Сегодня на линейке присутствовали те, кто показал этим летом выдающиеся результаты в спорте, а также учащиеся-чемпионы Самбо-70», — написано в официальном Instagram-аккаунте спортивного центра.

Уже 9 сентября Загитова вместе фигуристами сборной России выступит на контрольных прокатах во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке, где продемонстрирует зрителям и специалистам свою новую произвольную программу.

Что касается короткой программы, то ее 16-летняя россиянка уже показала на ледовом шоу The Ice-2018 в Японии. Музыкальным оформлением постановки стала музыка из «Призрака оперы».

Ее выступление в интервью «Газете.Ru» прокомментировала известный тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова.

«Могу сказать, что у Загитовой все программы интересны. Идея и образ в новой программе достойны внимания. Хочется увидеть все ее элементы, которые Алина продемонстрирует в Москве. Хотя сама по себе программа классическая, но выступление Загитовой обещает быть интересным. Уверена, что будет не хуже, чем в прошлом сезоне», — отметила Волчкова.

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К слову, в произвольной программе Загитова будет кататься под музыку из оперы «Кармен».

Со 2 по 4 ноября россиянка выступит на этапе Гран-при в Финляндии, а уже с 16 по 18 ноября примет участие на этапе в Москве.

Этим летом 16-летняя олимпийская чемпионка также лишилась мирового рекорда после того, как Международный союз конькобежцев (ИСУ) принял решение внести изменения в систему оценок в фигурном катании.

Теперь исполнение элементов будет оцениваться по шкале от «-5» до «+5» баллов, тогда как ранее система оценивания была от «-3» до «+3». В связи с тем, что с введением новых правил сравнивать новые достижения фигуристов с уже установленными рекордами будет необъективно, ИСУ обнулил все мировые рекорды, четыре из которых принадлежали россиянам.

Загитова, набрав 82,92 балла, показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании.