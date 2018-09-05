Ненавидела Сотникову, влияла на Медведеву: Ким Ю На — 28

Источник: AP 2018

5 сентября — красный день календаря для любителей фигурного катания по всему миру.

В этот день родилась южнокорейская спортсменка Ким Ю На, которой суждено было стать олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010, серебряным призером Сочи-2014, двукратной чемпионкой мира и вообще единственной фигуристкой, собравшей все престижные награды (помимо уже упомянутых медалей, она также является победительницей чемпионата четырех континентов и финала Гран-при).

Сегодня «Королеве Ю На», как ее называют поклонники, исполняется 28 лет — возраст для фигурного катания более чем солидный.

В современном спорте широко известен лишь случай Каролины Костнер, которая в 31 год все еще продолжает соревноваться на высшем уровне и время от времени попадает в призы на этапах Гран-при.

Кореянка же завершила свою карьеру в мае 2014 года, когда ей было 24. Тогда еще не наступили времена тотального преимущества девочек в фигурном катании (вроде Алины Загитовой, которая победила в 15 лет на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018), да и Ким Ю На — особенная спортсменка, которая и в этом возрасте пребывала в феноменальной форме, так что это решение изрядно расстроило ее многочисленных поклонников.

Однако кореянка была непреклонна.

Более того, она практически полностью исчезла из мира фигурного катания, словно вычеркнув себя оттуда одним волевым решением.

Не было ни соревнований, ни шоу — просто конец.

Вполне возможно, что причиной к таком резкому и бесповоротному уходу стало второе место на Олимпиаде в Сочи, которое Ким Ю На посчитала несправедливым.

Скандал из-за проигрыша Сотниковой

17-летняя россиянка Аделина Сотникова не считалась фавориткой тех Игр. В глазах публики она уступала даже 15-летней ученице Этери Тутберидзе Юлии Липницкой, не говоря уже о признанной звезде Ким Ю На.

Однако на Играх оказалось, что нервы у Аделины не в пример крепче, чем у внезапно допустившей множество ошибок Липницкой, и именно Сотникова заняла второе место после великой кореянки по итогам короткой программы, уступив ей всего 0,28 балла.

После такого Ким Ю На стоило бы забеспокоиться, однако спортсменка, судя по всему, была полностью уверена в своей итоговой победе.

Поэтому, когда в произвольной программе Сотникова выдала прокат всей своей жизни и заняла первое место, кореянка впала в прострацию. На фотографиях с награждения она время от времени прикрывает лицо рукой, словно силясь понять, как же могла уступить Аделине целых пять баллов (224,59 против 219,11).

А затем понеслись протесты в Международный союз конькобежцев (ИСУ) по поводу судейского состава, отдавшего победу Сотниковой, и якобы завышенных оценок россиянки. По поводу баллов протест был подан сразу же после выступления — ИСУ отклонил эту апелляцию. В компетентности судей корейцы засомневались спустя два месяца после окончания Олимпиады — в апреле 2014-го, однако и это ни к чему не привело.

А в мае 2014 года Ким Ю На завершила свою славную карьеру.

Хореограф Дэвид Уилсон, долгое время работавший с кореянкой и, по сути, открывший ее для мира, затруднился ответить на вопрос, была ли упущенная золотая медаль главной причиной ухода фигуристки из спорта.

«Если бы Ким Ю На стала двукратной олимпийской чемпионкой, то возможно, это изменило бы все в ее жизни… А может, и нет. Сейчас ведь она совсем не катается.

Она должна была кататься, выступать на шоу, делать мир фигурного катания более ярким! Но она и раньше делала не больше трех шоу два раза в год — и то в Корее, — сетовал Уилсон в интервью Youtube-каналу The Skating Lesson.

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На нее равняется Медведева

Тем не менее именно серебро Ким Ю На в Сочи-2014 по роковому стечению обстоятельств стало одной из причин того, что Евгения Медведева покинула своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с канадцем Брайаном Орсером.

Именно под руководством этого наставника кореянка завоевала свою первую олимпийскую медаль в 19 лет. А позже, во многом на багаже от занятий с этим опытным специалистом она стала серебряным призером Сочи в 23 года.

При этом хореограф Уилсон отмечал, что после неожиданной размолвки с Орсером в 2010 году и отъезда в Корею для работы с местными тренерами (которые вряд ли внесли существенные коррективы в навыки девушки) Ким Ю На изрядно потеряла в актерском мастерстве. Однако и это не помешало ей забраться на пьедестал в Сочи.

В интервью «РИА Новости» Медведева откровенно призналась, что Орсер был ее единственной кандидатурой на пост нового тренера именно по причине сотрудничества с кореянкой.

«Потому что Ким Ю На. Это первое, что мне пришло в голову, когда я стала думать о переходе. Ю На в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 с небольшим стала второй на Играх в Сочи.

На Олимпийских играх в Пекине мне будет 22. Дело, конечно же, не в ней одной. У Орсера вообще много спортсменов, которых в фигурном катании принято называть возрастными и кто прошел более одной Олимпиады. Ким Ю На — лишь одна из них, — подчеркнула Медведева.

Сам Орсер также подтвердил, что собирается использовать при сотрудничестве с россиянкой «хореографические наработки Ким Ю На».

В судьбе Евгении и кореянки есть много схожего. Обе считались фаворитами на победу в Играх, обе потерпели достаточно болезненно поражение, получив лишь серебряные медали, обе захотели перемен.

Медведева только начинает свой путь в компании Орсера. Программы ей, кстати, ставит тот же хореограф, что открыл миру Ким Ю На, — Дэвид Уилсон.

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Счастливый конец

В свои 28, спустя пять лет после завоевания последней награды, Ким Ю На все еще остается главным медийным лицом Южной Кореи. Именно ей доверили зажигать факел олимпийского огня на открытии зимних Игр в Пхенчхане — 2018.

Ее не забывают в мире: так, экс-фигуристка выступила в роли посла зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере.

А весной стало известно, что она обратилась к своему старому хореографу Уилсону, чтобы поставить программу для выступлений на шоу.

Судя по всему, совсем скоро олимпийскую чемпионку можно будет увидеть в ледовых шоу по всему миру. Она возвращается.

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