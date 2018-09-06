Медведева временно вернулась в Россию

Спортсменка примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 9 сентября. Вместе с ней в Россию прибыл канадский тренер Брайан Орсер, с которым Медведева начала работать в мае 2018 года.

В настоящий момент россиянка проживает в Канаде. В июле, говоря о плюсах жизни в стране, фигуристка отметила открытость и приветливость людей. Кроме того, она назвала плюсом спокойствие в стране.

В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.