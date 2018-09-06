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14:29 (мск), источник: Р-Спорт

Орсер: Медведева органично влилась в коллектив, ей все нравится

НОВОГОРСК (Московская область), 6 сен — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева органично влилась в новый коллектив и все происходящее ей самой очень нравится, заявил в интервью РИА Новости канадский тренер фигуристки Брайан Орсер.

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Источник: РИА "Новости"

Медведева после окончания прошлого сезона приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать в группе Орсера. Накануне спортсменка вместе с тренером приехала на контрольные прокаты фигуристов, которые проходят в Новогорске.

«У нас в клубе конкуренция тоже высока, но она несколько иная. Когда вокруг тебя много спортсменов, каждый из которых постоянно стремится быть лучше себя самого, возникает совершенно особенная атмосфера, которая, как говорится, висит в воздухе», — сказал Орсер корреспонденту агентства.

«Конкуренция заражает, но одновременно с этим она очень доброжелательная и, я бы сказал, вдохновляющая: никто не боится сделать ошибку, потому что вокруг много людей, знающих как помочь, и всегда готовых поддержать. Меня очень радует тот факт, что Медведева не просто очень органично влилась в наш коллектив, но все это очень нравится ей самой», — добавил канадский специалист.

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