Орсер: Медведева органично влилась в коллектив, ей все нравится

Источник: РИА "Новости"

Медведева после окончания прошлого сезона приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать в группе Орсера. Накануне спортсменка вместе с тренером приехала на контрольные прокаты фигуристов, которые проходят в Новогорске.

«У нас в клубе конкуренция тоже высока, но она несколько иная. Когда вокруг тебя много спортсменов, каждый из которых постоянно стремится быть лучше себя самого, возникает совершенно особенная атмосфера, которая, как говорится, висит в воздухе», — сказал Орсер корреспонденту агентства.