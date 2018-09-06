Орсер: Медведева органично влилась в коллектив, ей все нравится

Медведева после окончания прошлого сезона приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать в группе Орсера. Накануне спортсменка вместе с тренером приехала на контрольные прокаты фигуристов, которые проходят в Новогорске.
«У нас в клубе конкуренция тоже высока, но она несколько иная. Когда вокруг тебя много спортсменов, каждый из которых постоянно стремится быть лучше себя самого, возникает совершенно особенная атмосфера, которая, как говорится, висит в воздухе», — сказал Орсер корреспонденту агентства.
«Конкуренция заражает, но одновременно с этим она очень доброжелательная и, я бы сказал, вдохновляющая: никто не боится сделать ошибку, потому что вокруг много людей, знающих как помочь, и всегда готовых поддержать. Меня очень радует тот факт, что Медведева не просто очень органично влилась в наш коллектив, но все это очень нравится ей самой», — добавил канадский специалист.