Российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе

14-летняя Трусова набрала 74,74 балла. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) решил, что установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими в связи с изменением системы оценок уровня исполнения. Предыдущее достижение было установлено в августе другой россиянкой, Анной Щербаковой, на этапе юниорского Гран-при в Братиславе. Щербакова набрала 73,18 балла.