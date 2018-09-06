Российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе
ТАСС, 6 сентября. Россиянка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорской серии
ТАСС, 6 сентября. Россиянка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорской серии
14-летняя Трусова набрала 74,74 балла. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) решил, что установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими в связи с изменением системы оценок уровня исполнения. Предыдущее достижение было установлено в августе другой россиянкой, Анной Щербаковой, на этапе юниорского
Трусова показывала свою программу первой. Позднее на лед выйдет другая россиянка, Ксения Синицына.