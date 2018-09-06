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19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какой будет встреча Медведевой и Тутберидзе?

В воскресенье в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России с участием всех сильнейших фигуристов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Контрольные прокаты — это смесь открытой тренировки и ледового шоу. Своеобразный отчет на тему «Как я провел лето». Это не соревнования, места тут не распределяются и оценки не ставятся. Суть в том, что фигуристы сборной России показывают публике свои новые программы, с которыми они будут выступать в предстоящем сезоне. Болельщики могут посмотреть на спортсменов, не переживая при этом за результат.

За прокатами, помимо простых зрителей, наблюдают и специалисты — коллегия судей, члены тренерского совета. На основании прокатов они могут дать свои рекомендации фигуристам — в основном в плане того, насколько какие-то элементы программ соответствуют изменениям в правилах и так далее.

Участие в прокатах не является обязательным — например, в прошлом году их по разным причинам пропустили Максим Ковтун, Анна Погорилая, Ксения Столбова и Федор Климов. Но в основном лидеры стараются не пропускать это мероприятие. На этот раз, несмотря на то, что сезон — постолимпийский, а, значит, переходный, соберутся все сильнейшие: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, танцоры Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Последние годы контрольные прокаты проходили в Сочи, но на этот раз они состоятся в Москве, во дворце «Мегаспорт». Фигуристы покажут публике произвольные программы.

Как стоит относиться к увиденному?

Делать глобальные выводы на основании контрольных прокатов точно не стоит. Как ни крути, это все же тренировка, пусть и в присутствии зрителей и специалистов. Подготовка к сезону все еще продолжается, а серьезные турниры начнутся только через месяц, когда возьмет старт серия «Гран-при». Опять же, на основании советов судей и специалистов в программы могут быть внесены какие-то изменения. Та же Медведева в прошлом сезоне представила на прокатах одну произвольную программу, а потом поменяла ее на «Анну Каренину», с которой и выступала весь сезон.

Хотя какую-то пищу для размышлений прокаты, безусловно, дадут. В меньшей степени в плане техники, это во многом зависит от формы, в большей — в плане образов, того, насколько удачно подобрана музыка и так далее.

Какие есть интриги?

Тем не менее, несколько важных интриг в предстоящих прокатах есть. Главная — это возвращение в Москву двукратной чемпионки мира Медведевой, которая, напомним, начиная с этого сезона тренируется в Канаде у знаменитого Брайана Орсера. Предстоящие прокаты станут первым ее выступлением перед широкой публикой.

В конце июля 18-летняя фигуристка рассказала о музыке к программам на сезон. Короткая — джазовая композиция 1930-х годов Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул. Произвольная — «Мумуки» и «Либертанго» аргентинского композитора Астора Пьяццолы в исполнении американского виолончелиста Йо Йо Ма.

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Сам Орсер настроен позитивно. «Понятно, что на данном этапе исполнение может быть несовершенным, но никто и не ждет от фигуриста совершенства в первых числах сентября. Но мы собираемся кататься на том максимуме, который возможен на текущий момент. По мере вкатывания программ и набора формы, возможно, что-то станет выглядеть по-другому. Это касается не только прыжков, но и хореографии», — сказал канадец «РИА Новости».

Ну и, разумеется, интересно, как пройдет встреча Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе. А она обязательно состоится — либо на катке в Новогорске, где сейчас тренируются фигуристы, либо уже в «Мегаспорте».

Четвертый за межсезонье уход от Тутберидзе. Это нормально?

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на “Гран-при”, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать “спасибо”. К сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами», — говорила Тутберидзе в мае в интервью Первому каналу вскоре после того, как стало известно о намерении Медведевой сменить тренера.

Вторая интрига — как будет выглядеть на льду олимпийская чемпионка Загитова. Судя по видео с выступлений на летних шоу, фигуристка, которой в мае исполнилось 16 лет, за прошедшие с конца прошлого сезона месяцы сильно выросла. В прямом смысле слова. Интересно, как это скажется на ее катании и насколько Загитова научилась управлять своим изменившимся телом.

Наконец, любопытно посмотреть на Коляду. На Играх в Пхенчхане он подвергся жесточайшей критике за падения, но на мартовском чемпионате мира в Милане добрался до бронзы. Летом фигурист поработал в США в лагере знаменитого тренера Рафаэля Арутюняна и интересно, к чему это привело.

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