Какой будет встреча Медведевой и Тутберидзе?
В воскресенье в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России с участием всех сильнейших фигуристов.
В воскресенье в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России с участием всех сильнейших фигуристов.
Контрольные прокаты — это смесь открытой тренировки и ледового шоу. Своеобразный отчет на тему «Как я провел лето». Это не соревнования, места тут не распределяются и оценки не ставятся. Суть в том, что фигуристы сборной России показывают публике свои новые программы, с которыми они будут выступать в предстоящем сезоне. Болельщики могут посмотреть на спортсменов, не переживая при этом за результат.
За прокатами, помимо простых зрителей, наблюдают и специалисты — коллегия судей, члены тренерского совета. На основании прокатов они могут дать свои рекомендации фигуристам — в основном в плане того, насколько
Участие в прокатах не является обязательным — например, в прошлом году их по разным причинам пропустили Максим Ковтун, Анна Погорилая, Ксения Столбова и Федор Климов. Но в основном лидеры стараются не пропускать это мероприятие. На этот раз, несмотря на то, что сезон — постолимпийский, а, значит, переходный, соберутся все сильнейшие: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, танцоры Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.
Последние годы контрольные прокаты проходили в Сочи, но на этот раз они состоятся в Москве, во дворце «Мегаспорт». Фигуристы покажут публике произвольные программы.
Делать глобальные выводы на основании контрольных прокатов точно не стоит. Как ни крути, это все же тренировка, пусть и в присутствии зрителей и специалистов. Подготовка к сезону все еще продолжается, а серьезные турниры начнутся только через месяц, когда возьмет старт серия «Гран-при». Опять же, на основании советов судей и специалистов в программы могут быть внесены
Хотя
Тем не менее, несколько важных интриг в предстоящих прокатах есть. Главная — это возвращение в Москву двукратной чемпионки мира Медведевой, которая, напомним, начиная с этого сезона тренируется в Канаде у знаменитого Брайана Орсера. Предстоящие прокаты станут первым ее выступлением перед широкой публикой.
В конце июля 18-летняя фигуристка рассказала о музыке к программам на сезон. Короткая — джазовая композиция 1930-х годов Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул. Произвольная — «Мумуки» и «Либертанго» аргентинского композитора Астора Пьяццолы в исполнении американского виолончелиста Йо Йо Ма.
Сам Орсер настроен позитивно. «Понятно, что на данном этапе исполнение может быть несовершенным, но никто и не ждет от фигуриста совершенства в первых числах сентября. Но мы собираемся кататься на том максимуме, который возможен на текущий момент. По мере вкатывания программ и набора формы, возможно,
Ну и, разумеется, интересно, как пройдет встреча Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе. А она обязательно состоится — либо на катке в Новогорске, где сейчас тренируются фигуристы, либо уже в «Мегаспорте».
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на “Гран-при”, а
Вторая интрига — как будет выглядеть на льду олимпийская чемпионка Загитова. Судя по видео с выступлений на летних шоу, фигуристка, которой в мае исполнилось 16 лет, за прошедшие с конца прошлого сезона месяцы сильно выросла. В прямом смысле слова. Интересно, как это скажется на ее катании и насколько Загитова научилась управлять своим изменившимся телом.
Наконец, любопытно посмотреть на Коляду. На Играх в Пхенчхане он подвергся жесточайшей критике за падения, но на мартовском чемпионате мира в Милане добрался до бронзы. Летом фигурист поработал в США в лагере знаменитого тренера Рафаэля Арутюняна и интересно, к чему это привело.