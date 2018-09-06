Тарасова: Рекордные баллы фигуристки Трусовой на этапе Гран-при являются только разминкой
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Высокие баллы российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе юниорской серии
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Высокие баллы российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе юниорской серии
В четверг 14-летняя фигуристка установила мировой рекорд, набрав в короткой программе 74,74 балла.
«В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер. Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров. На тренировке она сделала каскады
«Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — добавила тренер.
Трусова занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, воспитанницей которой остается олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова. В прошлом сезоне молодая спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на юниорском чемпионате мира.