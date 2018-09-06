Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь1
Авангард4
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо5
Сибирь3
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Перу
Футбол. Лига наций
19:00
Армения2
Лихтенштейн1
Футбол. Сборные
19:00
Бахрейн1
Филиппины1
Футбол. Сборные
19:00
Иордания0
Ливан1
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан1
Сирия1
Хоккей. КХЛ
17:00
АвтомобилистОТ3
Слован2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг1
ЦСКА2
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан0
Грузия2
Футбол. Сборные
17:00
Киргизия1
Палестина1
Футбол. Сборные
16:00
Бангладеш1
Пакистан0
Футбол. Сборные
13:00
Непал4
Бутан0
Футбол. Сборные
12:00
Монголия1
Гуам1
Все события
Фоторепортажи
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
20:11 (мск), источник: ТАСС

Тарасова: Рекордные баллы фигуристки Трусовой на этапе Гран-при являются только разминкой

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Высокие баллы российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при являются только разминкой перед новыми достижениями. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Наверх

В четверг 14-летняя фигуристка установила мировой рекорд, набрав в короткой программе 74,74 балла.

«В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер. Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров. На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер. После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата», — сказала Тарасова.

«Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — добавила тренер.

Трусова занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, воспитанницей которой остается олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова. В прошлом сезоне молодая спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на юниорском чемпионате мира.

 Майк Тайсон сказал, кто победит: Макгрегор или Нурмагомедов
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
ЦСКА возвращается в «Лужники». Что об этом известно
Капитан московского «Динамо» Никулин вошел в историю КХЛ
Какой будет встреча Медведевой и Тутберидзе?
Черчесов: Дзюба — самый опытный в сборной. Поэтому и капитан
Трусова установила мировой рекорд в короткой программе
Манчини: Лига наций поможет раскрыться молодым игрокам
«Зенит» представит Маркизио на стадионе 9 сентября
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь