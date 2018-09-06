Тарасова: Рекордные баллы фигуристки Трусовой на этапе Гран-при являются только разминкой

«В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер. Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров. На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер. После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата», — сказала Тарасова.