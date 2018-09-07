«Просто разминка»: ученица Тутберидзе опередила даже мужчин
Воспитанница известного российского тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова с мировым рекордом выиграла короткую программу третьего этапа юниорского
Воспитанница известного российского тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова с мировым рекордом выиграла короткую программу третьего этапа юниорского
В литовском Каунасе прошел третий этап юниорского
Победительница прошлого юниорского
Свой номер россиянка показывала под знаменитую композицию Нэнси Синатры «Bang Bang». Надо признать, что выбранное музыкальное сопровождение полностью соответствовало стилю и образу спортсменки. Трусова вышла на лед в
Литовская публика приветствовала россиянку живо и громко — выступление сопровождалось аплодисментами и одобрительными скандированиями.
Чемпионка мира не подвела ни себя, ни тренера, ни пережевавших за нее зрителей.
Она исполнила сложнейший каскад из двух тройных прыжков (лутц и риттбергер), при этом не допустила погрешностей.
Судьи оценили смелость юниорки и присудили ей 74,74 балла, сделав 14-летнюю россиянку новой мировой рекордсменкой. Таким образом, Трусова побила достижение своей соотечественницы Анны Щербаковой, которая на этапе юниорского
В свете этих событий нельзя не вспомнить тот факт, что летом 2018 года Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал действующие мировые рекорды, переведя их в категорию исторических
Для Трусовой это не в новинку, ведь на юниорском чемпионате мира в Софии россиянка в произвольной программе набрала 92,35 балла, опередив ставшего чемпионом мира соотечественника Алексея Ерохова (85,36 балла).
Еще в августе 2018 года Трусова громко заявила о себе, исполнив на прокатке лутц в четыре оборота, после чего выполнила два четверных тулупа. Подобный сложнейший элемент ни разу не наблюдался на соревнованиях в исполнении женщин.
Тогда россиянка призналась, что намерена стать той, кому покорится это уникальное достижение.
«Мне очень хочется сделать
К сожалению, на юниорском
Легендарная олимпийская чемпионка и тренер Татьяна Тарасова не стала перехваливать выступление Трусовой. По ее мнению, для юной фигуристки это была только разминка.
«Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Также Тарасова выразила надежду на то, что в произвольной программе 14-летняя Трусова покажет «блестящий результат».
«После короткой программы поздравлять не принято, но на произвольной программе мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата», — заключила она.
В короткой программе 15-летняя представительница России заработала 67,12 баллов, заняв второе место в общем зачете. Замкнула тройку лучших украинская спортсменка Анастасия Архипова, получившая 62,64 балла.
Произвольная программа пройдет 8 сентября и завершит третий этап юниорского
Жанна Однозеркина