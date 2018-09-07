На золотых коньках в новый сезон. Что известно о фигуристке Евгении Медведевой

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вернулась в Россию и примет участие в традиционных контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 9 сентября в Москве. Спортсменка впервые покажет программы, с которыми будет выступать в предстоящем сезоне.

В течение ближайших дней 18-летняя россиянка вместе с другими фигуристами национальной сборной будет готовиться к предсезонным прокатам на базе подмосковного тренировочного центра в Новогорске.

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Музыка, под которую будет выступать фигуристка в этом сезоне, уже известна. Для короткой программы выбор Медведевой пал на композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. А для произвольной программы — композиции Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма.

Обе программы поставлены бывшим канадским фигуристом Дэвидом Уилсоном, который сейчас входит в число самых известных хореографов в мировом фигурном катании. Уилсон, равно как и Брайан Орсер, прибыли в Россию вместе с Медведевой и будут присутствовать на ее прокатах во дворце «Мегаспорт» на Ходынке.

Фигуристка находилась в Канаде с 17 июня. О жизни россиянки в этой стране известно не очень много — Евгения весьма сдержанно ведет себя в социальных сетях, а на ее странице в Instagram за все это время появилось лишь несколько фотографий. Спортсменка проживает в Торонто, где находится школа, в которой тренирует Орсер. Как признавалась Медведева, при первом знакомстве со страной ее поразило, что местные жители практически всегда улыбаются.

По-видимому, новые жизнь и окружение вызвали у фигуристки желание измениться и внешне. Теперь у Евгении другая прическа — с челкой, как у главной героини аниме «Сейлор Мун», в образе которой спортсменка неоднократно выступала в шоу.

Еще одна важная перемена связана с коньками Медведевой. У фигуристки появились коньки с лезвиями из настоящего 24-каратного розового золота.

По оценке специалистов, это самые дорогие коньки в истории фигурного катания. По словам Медведевой, драгоценные коньки она хранит в своей комнате в специальном чехле как сокровище.

Под руководством прежнего тренера Этери Тутберидзе фигуристка работала с 2007 года. Расставание со специалистом получилось чрезвычайно болезненным для обеих сторон. У Тутберидзе продолжает тренироваться олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова, которая в этом сезоне станет одной из главных соперниц Медведевой. В Пхёнчхане Загитова превзошла двукратную чемпионку мира по сложности программ и завоевала золото, Медведева стала серебряным призером.

Что касается непосредственно тренировочного процесса в группе Орсера, то, по словам россиянки, он сильно отличается от того, что было в России. Тренировки более короткие по времени и проходят чаще, тогда как на родине у спортсменки было по два полуторачасовых занятия в день.

Медведева признается, что новый график оказался сложнее, чем она ожидала. При этом тренироваться спортсменке у Орсера приятно, поскольку работа проходит в атмосфере полного спокойствия. Помимо россиянки в группе 56-летнего канадского специалиста работает целый ряд звездных спортсменов, включая двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю и двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса из Испании.

После контрольных прокатов в России Медведева примет участие в соревнованиях, которые пройдут в канадском Оквилле 20—22 сентября . Серия Гран-при по фигурному катанию стартует 19 октября с этапа Skate America (США). Спортсменка выступит на этапах в Канаде ( 26—28 октября ) и Франции ( 23—25 ноября ).

Причем с Алиной Загитовой у Медведевой нет шансов встретиться на официальных турнирах до финала Гран-при, который состоится 5—9 декабря . Главная соперница фигуристки заявлена на этапы турнира, которые пройдут в Финляндии ( 2—4 ноября ) и Москве ( 16—18 ноября ).

Отборочный чемпионат России в этом году пройдет 19—23 декабря в Саранске.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года (командное и личное первенство), двукратной чемпионкой мира и Европы. Также на ее счету две победы в финалах Гран-при и несколько мировых рекордов.