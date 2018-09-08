Плющенко: Фигуристка Трусова достойна поощрения за исполнение четверного лутца

14-летняя Трусова, являющаяся действующей чемпионкой мира среди юниоров, с мировым рекордом выиграла этап юниорского Гран-при в Каунасе.
В ходе произвольного проката, который состоялся в пятницу, спортсменка представила четверной лутц, став первой в истории фигуристкой, продемонстрировавшей данный элемент на соревнованиях. Трусовой удалось выполнить прыжок, однако судьи снизили оценку российской фигуристке из-за недокрута. На этих соревнованиях, помимо лутца, она смогла после падения выполнить четверной тулуп в каскаде с тройным.
«Я не устану восхвалять эту спортсменку — уникальный ребенок, потрясающий атлет, девочка-индиго. В 14 лет творить то, что она делает… Да, с одной стороны это работа, но с другой — большой дар», — подчеркнул Плющенко.
«Не стоит сейчас размышлять на тему “подрастет — увидим”. Да, время покажет — она будет расти, но она уже сделала то, что никто и никогда в мире не делал. Считаю, что такие достижения достойны поощрения как со стороны спортивного руководства России, так и со стороны Международного союза конькобежцев. Тогда мы увидим еще больше новых талантливых спортсменов», — уверен Плющенко.