Плющенко: Фигуристка Трусова достойна поощрения за исполнение четверного лутца

Источник: РИА "Новости"

14-летняя Трусова, являющаяся действующей чемпионкой мира среди юниоров, с мировым рекордом выиграла этап юниорского Гран-при в Каунасе.

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В ходе произвольного проката, который состоялся в пятницу, спортсменка представила четверной лутц, став первой в истории фигуристкой, продемонстрировавшей данный элемент на соревнованиях. Трусовой удалось выполнить прыжок, однако судьи снизили оценку российской фигуристке из-за недокрута. На этих соревнованиях, помимо лутца, она смогла после падения выполнить четверной тулуп в каскаде с тройным.

«Я не устану восхвалять эту спортсменку — уникальный ребенок, потрясающий атлет, девочка-индиго. В 14 лет творить то, что она делает… Да, с одной стороны это работа, но с другой — большой дар», — подчеркнул Плющенко.