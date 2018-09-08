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11:28 (мск), источник: ТАСС

Плющенко: Фигуристка Трусова достойна поощрения за исполнение четверного лутца

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Александра Трусова, впервые в истории женского фигурного катания исполнившая лутц в четыре оборота, достойна поощрения со стороны спортивного руководства страны. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

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Источник: РИА "Новости"

14-летняя Трусова, являющаяся действующей чемпионкой мира среди юниоров, с мировым рекордом выиграла этап юниорского Гран-при в Каунасе.

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Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц

В ходе произвольного проката, который состоялся в пятницу, спортсменка представила четверной лутц, став первой в истории фигуристкой, продемонстрировавшей данный элемент на соревнованиях. Трусовой удалось выполнить прыжок, однако судьи снизили оценку российской фигуристке из-за недокрута. На этих соревнованиях, помимо лутца, она смогла после падения выполнить четверной тулуп в каскаде с тройным.

«Я не устану восхвалять эту спортсменку — уникальный ребенок, потрясающий атлет, девочка-индиго. В 14 лет творить то, что она делает… Да, с одной стороны это работа, но с другой — большой дар», — подчеркнул Плющенко.

«Не стоит сейчас размышлять на тему “подрастет — увидим”. Да, время покажет — она будет расти, но она уже сделала то, что никто и никогда в мире не делал. Считаю, что такие достижения достойны поощрения как со стороны спортивного руководства России, так и со стороны Международного союза конькобежцев. Тогда мы увидим еще больше новых талантливых спортсменов», — уверен Плющенко.

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