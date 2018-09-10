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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова: Нравится программа, которую Медведева сделала с Орсером

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой, которая представила новую программу на открытых контрольных прокатах сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

«Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится. Не буду говорить о твоих падениях в произвольной программе, понимаю, это начало. Девочкам, которые прошли Олимпиаду, сейчас физически тяжело прийти в себя после трудного сезона», — приводит слова Тарасовой Sportbox.

Медведева во время проката допустила ошибку при выполнении прыжкового элемента, после чего упала на лёд.

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева по окончании минувшего сезона покинула группу тренера Этери Тутберидзе, а в середине июня присоединилась к группе канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто.

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