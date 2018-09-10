Фигуристка Столбова будет выступать в паре с Новосёловым
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Ксения Столбова сообщила, что её новым партнёром будет Андрей Новосёлов.
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Ксения Столбова сообщила, что её новым партнёром будет Андрей Новосёлов.
Со своим новым напарником Столбова посетила прокаты произвольной программы фигуристов сборной России, проходившие 9 сентября во дворце «Мегаспорт».
«Мы уже тренируемся вместе. Посмотрим с трибуны прокаты, поедем на тренировку. Что касается Фёдора Климова, то у каждого свой путь. Начинаю всё сначала, с чистого листа. Наш тренер? Пока это большая тайна», — приводит слова Столбовой «Российская газета».
Ранее Столбова выступала в паре с Климовым, но фигурист принял решение о завершении карьеры. Новосёлов, являющийся уроженцем Перми, раньше выступал за Францию. В паре с Лолой Эсбрат он занял 10-е место на чемпионате Европы в прошлом сезоне. На чемпионате мира французская пара заняла 25-е место.