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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигуристка Столбова будет выступать в паре с Новосёловым

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Ксения Столбова сообщила, что её новым партнёром будет Андрей Новосёлов.

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Источник: РИА "Новости"

Со своим новым напарником Столбова посетила прокаты произвольной программы фигуристов сборной России, проходившие 9 сентября во дворце «Мегаспорт».

«Мы уже тренируемся вместе. Посмотрим с трибуны прокаты, поедем на тренировку. Что касается Фёдора Климова, то у каждого свой путь. Начинаю всё сначала, с чистого листа. Наш тренер? Пока это большая тайна», — приводит слова Столбовой «Российская газета».

Ранее Столбова выступала в паре с Климовым, но фигурист принял решение о завершении карьеры. Новосёлов, являющийся уроженцем Перми, раньше выступал за Францию. В паре с Лолой Эсбрат он занял 10-е место на чемпионате Европы в прошлом сезоне. На чемпионате мира французская пара заняла 25-е место.

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