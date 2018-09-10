Фигуристка Столбова будет выступать в паре с Новосёловым

«Мы уже тренируемся вместе. Посмотрим с трибуны прокаты, поедем на тренировку. Что касается Фёдора Климова, то у каждого свой путь. Начинаю всё сначала, с чистого листа. Наш тренер? Пока это большая тайна», — приводит слова Столбовой «Российская газета».

Ранее Столбова выступала в паре с Климовым, но фигурист принял решение о завершении карьеры. Новосёлов, являющийся уроженцем Перми, раньше выступал за Францию. В паре с Лолой Эсбрат он занял 10-е место на чемпионате Европы в прошлом сезоне. На чемпионате мира французская пара заняла 25-е место.