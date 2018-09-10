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13:04 (мск), источник: Матч ТВ

Евгения Медведева: Орсер не разрешает мне делать четверной сальхов

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на будущее.

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Источник: РИА "Новости"

— Фигурное катание всегда шло вперед. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит — и это нормально. Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь. Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока что. Потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть, — сказала Медведева в эфире «Первого канала».

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